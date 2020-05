<span style='text-decoration: underline;'>UN PROJET INNOVANT ADOPTÉ EN RÉUNION DU GOUVERNEMENT</span>:<br><span style='color:red;'>Un service de taxis aériens via une application</span>

Un service de taxis aériens via une application Un sujet révolutionnaire, faut-il le constater et qui peut même passer pour une première nationale et marquera l’entrée en force de l’innovation et surtout de la jeunesse entreprenante dans les prospectives officielles du gouvernement.

Le gouvernement a eu une journée chargée, hier, entre adoption de décret et lecture de communications préparées par des ministres, la réunion en visio conférence présidée par le Premier ministre a abordé beaucoup de questions, dont la perspective de l’après Covid-19 pour nombre d’entre les sujets abordés qui ont concerné les secteurs de l’Enseignement supérieur, de la Culture, de l’Environnement et de la Poste et les télécommunication, ainsi que le secteur de la micro entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance.

Le gouvernement a en effet entendu un exposé assez impressionnant du ministre du secteur, relatif au projet de lancement de petites entreprises pour appuyer le transport aérien au niveau des hauts plateaux et du sud de l’Algérie. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la dynamisation de l’action économique et sociale au niveau des régions des Hauts plateaux et du Sud. Un sujet innovant, faut-il le constater et qui peut même passer pour une première nationale et marquera l’entrée en force de l’innovation et surtout de la jeunesse entreprenante dans les prospectives officielles du gouvernement.

Un véritable passage à l’acte, pourrait-on dire. Et pour cause, le projet ambitionne de développer le taxi aérien par des avions légers de 6 à 11 places, à un prix abordable via une plateforme digitale. Fabuleux ! S’étalant sur la conception du projet et les modalités de sa concrétisation ainsi que son impact sur l’activité économique par la création des petites et moyennes entreprises, il a été mis en exergue la nécessité d’approfondir davantage l’étude de maturation de ce projet.

L’un des points forts de cette réunion aura été également la décision de création d’une école nationale supérieure en énergies renouvelables, environnement et développement durable, sur proposition du ministère de l’Enseignement supérieur. Cette école vient appuyer les dispositifs et les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique de transition énergétique prévue par le plan d’action du gouvernement, rapporte un communiqué du Premier ministère.

La culture a eu sa part dans la réunion gouvernementale à travers la décision fixant l’organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO. Sur l’environnement, le gouvernement a entendu un exposé de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables. Il était question des modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé «Fonds national de l’environnement et du littoral».

Le gouvernement a entendu une communication du ministre de la Poste et des Télécommunications portant sur le plan d’amélioration de la connectivité Internet, de la mutualisation des infrastructures et la coordination intersectorielle. Le plan d’action du gouvernement a inscrit parmi ses priorités la modernisation et le renforcement des infrastructures de télécommunication sur l’ensemble du territoire national dans l’objectif d’améliorer la connectivité au profit des ménages et des agents économiques et de généraliser l’accès à Internet à très haut débit au moyen de la densification du réseau des télécommunications et sa mise à niveau.

Nadera Belkacemi