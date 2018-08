Un seul abattoir de proximité : La rue

L’Aïd El Adha 2018, tout comme les précédents, est à nos portes avec son même lot de promesses annoncé par les pouvoirs publics pour répondre aux préoccupations des citoyens et aux attentes collectives en la matière, dans bon nombre de domaines de fonctionnement de la vie collective. Comme chaque année, on affirme que des mesures fermes on été prises pour assurer le «service minimum» dans le transport public, l’ouverture des commerces et des boulangeries. Mais comme chaque année, l’Aid risque de plonger les cités oranaises dans une ambiance de grève générale par rapport aux commerces et services d’utilité publique, devant répondre aux besoins des citoyens. Seul le tramway et quelques bus de l’entreprise ETO seront sans doute mis en service, au grand bonheur des habitants du centre urbain de la ville mais ne suffiront pas à répondre aux besoins de ceux, nombreux, résidents les quartiers, cités et communes périphériques qui devraient se déplacer «grâce» aux taxis clandestins qui imposent leur tarifs et leur diktat, durant les journées fériées. La pénurie du pain après les premières heures de la matinée, un problème qui n’a jamais pu être résolu, marquera sans doute la journée de fête religieuse. Beaucoup auront recours aux revendeurs de pain, exposé sur la chaussée, et qui squattent les trottoirs et les coins de rues. Depuis une semaine, ici et là fleurissent les marchands de charbon, de matériel de boucherie et d’accessoires de grillades pour l’incontournable «Melfouf» de l’année. Dans certains quartiers et cités périphériques, l’odeur de paille et de mouton envahissent les rues. Comme chaque année, malgré les promesses d’éradication, des garages et des hangars sont érigés en points de vente improvisés par des marchands autoproclamés maquignons, qui chaque année ne ratent pas l’occasion de spéculer et de tirer profit de cette «fête du sacrifice» sur le dos des modestes familles. Des familles qui sacrifient parfois l’épargne d’une année de travail pour que leurs enfants puissent eux aussi montrer «leur mouton» à leurs petits copains et voisins. Certains coins de rues se transforment en petits marchés de cheptel ovin, malgré les consignes des autorités qui ont fixé des points de vente pour le contrôle sanitaire et interdit l’occupation des espaces publics. Une pratique qui ne cesse, au fil des ans, de se propager des années au vu et au su des pouvoirs publics. Des autorités désarmées, il faut l’admettre, face à des tabous et à des entraves qui génèrent des paradoxes sociaux difficiles à surmonter. L’Aïd El Adha 2018 s’annonce porteur des mêmes ferveurs et des mêmes vicissitudes vécues par des millions de pères de familles, des plus modestes aux plus démunies, attachées plus que jamais à l’une des fêtes religieuses, les plus symboliques de l’Islam. Selon des statistiques reconnues, pas moins de quatre millions et demi d’ovins seront sacrifiés en une seule journée, celle de l’Aid-El-kébir. Une saignée pour un cheptel national qui compte un peu moins de 25 millions de têtes. Une saignée, estiment bon nombre, qui accentuera les déficits et favorisera les importations de viande rouge au profit d’une caste d’opérateurs soutenus par quelques décideurs incapables d’initier un quelconque changement radical dans le mode de gestion de cette journée du sacrifice. En affirmant abusivement que cette année une «majorité de citoyens se rendront aux abattoirs pour égorger leur mouton», certains responsables semblent vivre dans une autre planète, loin du terrain local et du cadre urbain, à chaque fois marqué par les mêmes images, le même décor, ou les restes de bottes de foin se mélangent aux flaques de sang et parfois aux peaux de mouton abandonnées au pied des arbres qui ont servi à accrocher la bête pour le dépeçage… Comment faire semblant d’ignorer que la ville d’Oran ne dispose plus depuis longtemps, d’un abattoir communal de proximité ? Comment prétendre changer le cours des choses, sans mettre un terme aux déficits et aux lacunes, marquant le fonctionnement et la maintenance du cadre de vie collectif ?

Par S.Benali