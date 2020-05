La situation en Algérie est difficile. En ceci tout le monde est d’accord. Mais si la situation en notre pays est certes difficile, elle est bien loin d’être désespérée. L’Algérie n’a pas perdu totalement ses potentialités, et elle est même à la veille d’un sursaut qu’elle n’a jamais connu auparavant. Un sursaut qui met au centre le facteur humain.

Cette difficile crise sanitaire que vit notre pays a permis de ressortir ce que le génie algérien est capable de réaliser quand il trouve l’espace et les encouragements pour s’exprimer. Ainsi, en un temps record, de jeunes universitaires, et pas seulement, ont mis sur pied des inventions qui ont grandement contribué à renforcer la lutte contre l’épidémie du coronavirus.

Et c’est justement ce facteur humain exceptionnel qui peut renverser toute la donne. En quelque sorte, la crise que nous connaissons, notamment avec la chute des prix du pétrole, sera ce pain béni qui nous a tant manqué par le passé. Car cette crise nous ouvrira les yeux sur ce qu’il y a de plus essentiel pour affronter les crises. A savoir les hommes et les femmes de ce pays qu’on a pendant de longues années, bridés et rendus incapables de retrouver la plus grande valeur qui soit chez toute nation, à savoir la valeur du travail.

La nouvelle Algérie se fera autour du citoyen algérien et non plus autour de la seule rente pétrolière, qui si elle était, pour longtemps notre unique salut financier, elle a néanmoins été la source de tous nos malheurs et de tous nos échecs. Les patriotes et les hommes intègres de ce pays peuvent relever tous les défis et sauront se retrouver sur ce qui est le ciment de notre pays, à savoir l’amour de l’Algérie.

Dans un pays qui a engagé une vraie politique anti-corruption et qui a remis le travail au centre de toutes ses stratégies, il ne saurait connaitre au bout que le succès qui mettra fin à des années d’errance et de rente qui nous a fait plus de tort que de bien.

Le chemin ne sera certes pas facile, d’ailleurs rien n’est facile quand on veut changer le cours des choses. Mais il y a comme un souffle nouveau dans cette nouvelle Algérie qui ne veut laisser sur le bord de la route aucun de ses enfants et qui croit que c’est ensemble que nous pouvons réussir tous les défis qui nous attendent. L’espoir est grand de voir notre pays renouer avec le grand destin qui doit être le sien. Et il est aujourd’hui à bout de doigt ce destin commun qui nous fera gagner toutes les batailles qui nous attendent, à commencer par cette bataille économique qui mettra le pays sur la bonne trajectoire du progrès et du développement.

Par Abdelmadjid Blidi