<span style='text-decoration: underline;'>VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE </span>:<br><span style='color:red;'>Un staff de 145 médecins généralistes et 162 infirmiers pour cette campagne</span>

Un staff de 145 médecins généralistes et 162 infirmiers pour cette campagne

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE : Un staff de 145 médecins généralistes et 162 infirmiers pour cette campagne

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté.

A cet effet, les services de la Direction de la Santé et de la Population de la wilaya d’Oran ont consacré un staff spécia,l constitué de quelque 145 médecins généralistes et 162 infirmiers qualifiés pour cette opération et répartis dans les divers centres de santé de proximité qui relèvent de la wilaya pour assurer cette action .

En effet,quelque 60 000 doses de vaccins ont été réceptionnées par les dits services pour vacciner les personnes concernés .

Dans le même cadre, les dits services ont signalé que plus de 200 doses de vaccins sont disponibles au quotidien dans les différents centres de santé de proximité .

Les concernés par la vaccination en premier lieu, sont les personnes âgées,celles qui sont atteints de maladies chroniques entre autres et les hypertendus,les diabétiques ,les cardiaques,les insuffisants rénaux,les cancéreux,les asthmatiques,les séropositifs,les femmes enceintes .

Dans le même cadre, les dits services ont signalé que les vaccins sont également disponibles dans les officines et les personnes qui ont notamment la carte chiffa peuvent se procurer gratuitement le vaccin au niveau des pharmacies de leur quartier.

Bekhaouda Samira