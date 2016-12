A quelques jours de l’entrée en vigueur de l’accord Opep Non Opep, sur la réduction de la production de pétrole, les prix du baril prennent l’ascenseur, doucement, mais sûrement. En se rapprochant hier, de la barre psychologique des 60 DA, l’or noir revient donc sous l’autorité de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. De fait, l’Opep retrouve son statut de régulateur du marché, après l’avoir perdu durant plus de deux années, entre 2014 et 2016. Sans trop s’arrêter sur le rôle majeur de l’Algérie dans le processus de redressement des prix, il convient de relever que, pour cette fois, la donne pétrolière a considérablement changé. Trois facteurs au moins, sont venus se greffer dans le paysage, jadis serein, de l’Opep. Le premier élément qui fragilise sérieusement le marché et pousse les pays producteurs à oublier totalement l’épisode d’un baril à 120 dollars, n’est autre que le pétrole de schiste, abondamment produit par les compagnies américaines. Ce pétrole conventionnel interdit désormais une poussée du marché vers des niveaux excédant les 60 dollars. Passé cette limite, le schiste coulera à flots et fera baisser les prix autour des 40 dollars, recréant le scénario des deux dernières années. Aussi, les pays de l’Opep régulateurs, oui mais jusqu’à une certaine limite.

Le deuxième facteur qui fragilise l’Opep, tient dans le caractère inédit de l’accord sur la réduction de la production. Les pays non-Opep sont désormais partie prenante de l’équation pétrolière. De fait, l’or noir n’est pas la propriété de quelques pays, mais répond à une exigence de large consensus. Les gros producteurs de l’Opep, comme l’Arabie Saoudite et l’Iran, perdent une précieuse carte de pression politico-stratégique. Le pétrole quitte donc sa sphère d’influence et devient un produit, certes essentiel, voire stratégique, mais d’abord commercial.

Le troisième facteur qui plaide pour une grande prudence de la part des pays producteurs de pétrole, à l’image de l’Algérie, est le développement formidable que connaissent les énergies renouvelables. De nombreux pays en produisent jusqu’à 20 à 25% de leur consommation. Il en existe même qui ambitionnent de faire du 100%. Cela «ringardise» le pétrole qui est en passe de perdre même son caractère stratégique.

Aussi, l’on peut dire que la remontée des cours de l’or noir est une bonne chose, mais ce n’est pas du tout une solution. C’est juste un sursis que gagne le pays. Le défi est de faire en sorte à ne plus compter sur le pétrole, à très brève échéance.

Par Smaïl Daoudi