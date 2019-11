Un système en quête de partisans et de courtisans

Dans les Dairas de la wilaya d’Oran, notamment à Ain El Turck, certains individus installés depuis toujours au créneau de l’agitation organisée par un présumé mouvement associatif, ne cessent de remettre en cause les décisions officielles prises par les autorités locales en matière de distribution du logement. Notre confrère à Ouest Tribune faisait état la semaine dernière, d’un vague harcèlement et d’accusations, allant parfois jusqu’à la violence verbale, orchestrée à Ain El Turck par des énergumènes voulant à tout prix s’incruster dans les missions et les attributions de la commission. Des «pseudos-représentants de la société civile», souligne notre confrère, «veulent s’imposer comme étant les seuls interlocuteurs des demandeurs de logements sociaux». Et selon eux, «seules les listes des bénéficiaires établies auparavant par leurs soins, sont les seules à être prises en considération par la commission de daïra». Il se trouve que dans la plupart des cas, à Ain El Turck comme ailleurs, les arrêtés de wilaya portant installation des commissions de Daira ne font nullement état d’une quelconque implication ou participation de ces individus «contestataires» dans le travail et la mission des commissions. Alors au nom de qu’elle logique ou de qu’elle fausse légitimité ces représentants autoproclamés d’on ne sait quelle sphère associative, veulent influer, voire décider, de la préparation des listes des attributaires de logements sociaux ? Allant jusqu’à prétendre que l’ancien Wali, Mouloud Chérifi, les auraient lui-même chargés de la confection des listes des bénéficiaires, ils veulent aujourd’hui imposer «leurs vieilles listes, confectionnées à l’époque en catimini dans une conjoncture politique et sociale permettant de couvrir toutes les dérives. Avec souvent la complicité de quelques élus et fonctionnaires locaux assoiffés de gains illicites acquis par la magouille et les tricheries. Il y un mois, a rappelé à juste titre, notre confrère Karim, le Wali en poste avait lancé un avertissement sévère à ces acteurs non-concernés par les procédures d’affectation de logement et qui s’érigent abusivement en «représentants de la société civile» devant impérativement participer aux enquêtes sur le logement. On sait, depuis toujours, que certains acteurs du mouvement associatif n’ont investi ce créneau que pour profiter des aides, des collectes, des subventions et de bien d’autres «privilèges» accordés sans contrôle ni restriction par un système toujours en quête de partisans et de courtisans.

Par S.Benali