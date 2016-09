Un système obsolète et défaillant

Trois jours après la rentrée scolaire, l’enthousiasme de bon nombre de parents d’élèves cède peu à peu le pas au doute et aux interrogations. Dans un collège inauguré il y a un an à peine à Hai El Yasmine, les nouveaux élèves de 1ère année moyenne venant des écoles voisines, ont vécu une rentrée plutôt chaotique et morose, livrés à eux-mêmes, incapables de trouver leurs salles de classes ni même leurs enseignants. Déambulants deux jours durant entre le gardien de l’école, un surveillant et la directrice de l’établissement qui finalement les a chassés de l’école en leur demandant de revenir le lendemain, les jeunes élèves découvraient peu à peu le déficit d’encadrement en enseignants et le manque de salles nécessaires à la prise en charge correcte de la mission d’éducation. Certes, un emploi du temps, avec un “programme d’occupation” de différentes salles en fonction des matières et des enseignants, a été notifié aux élèves, mais sans grande conviction. Même la bibliothèque du collège servait de lieu d’enseignement pour ces élèves “en surplus” résidents dans ces nouvelles grandes zones d’habitat. Rentrant chez elle, les larmes aux yeux, une élève de 1ère année moyenne dans ce collège en tâtonnement, raconte aux parents ces premiers déboires et sa frustration. “On est restés dans la cour durant toute l’après-midi… pas de prof de math, pas de prof de français.. Jusqu’à quand ?”. Cette année scolaire 2016/17, marquée on le sait par la mise en place de la “2ème génération de la réforme du système éducatif”, risque ainsi pour nombre d’établissements d’être à son tour pénalisée par des lacunes et des insuffisances nourries par le règne des improvisations. Tandis que les organisations syndicales brandissent déjà le retour à la contestation, c’est surtout le déficit en encadrement pédagogique et administratif qui demeure une réalité menaçante. Bien loin des discours et des paroles enthousiastes captées à la rentrée devant les caméras officielles, beaucoup de parents appréhendent cette année scolaire, synonyme de dépenses et de craintes pour l’avenir de leurs enfants. Entre les habits, les cartables, les livres et les fournitures scolaires, la note, pour les familles modestes, ruine le budget déjà bien consommé par les dépenses du Ramadhan, de l’Aïd El Fitr et de l’Aïd el Adha annoncé. Et face aux incohérences et la dégradation permanente du système d’enseignement, les parents d’élèves redoutent cette année encore le recours aux “cours supplémentaires” devenus une institution. D’autres, notamment les parents d’élèves recalés au baccalauréat, vivent un calvaire administratif pour “décrocher” une place de redoublant dans un lycée. Un sujet qui ne cesse de faire du bruit et de semer des rumeurs sur des pratiques réelles ou supposées de trafic et de corruption. Et en raison des grandes opérations de relogement des habitants du vieux bâti en ruine, de très nombreux parents sont cette année confrontés au fameux problème de transfert de leur enfant. Dimanche dernier, au premier jour de la rentrée, l’entrée principale de l’académie était envahie par une foule impressionnante de parents, d’enseignants, d’employés administratifs et même de retraités qui se bousculaient pour faire aboutir leurs demandes et leurs doléances. Le chaos et l’anarchie étaient à l’image de tout un système obsolète et défaillant.

Par S.Benali