<span style='text-decoration: underline;'>JM-Oran 2021 </span>:<br><span style='color:red;'>Un tableau géant d’affichage électronique et une vaste opération de réaménagement pour le stade Zabana</span>

Le stade Ahmed-Zabana à Oran sera doté prochainement d’un nou veau tableau d’affichage électronique géant dans le cadre des préparatifs de la ville pour abriter les Jeux méditerranéens de 2021, a appris l’APS vendredi auprès de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Un avis d’appel d’offre sera d’ailleurs lancé dans les prochains jours pour choisir l’entreprise devant réaliser ce géant tableau d’affichage électronique, a précisé à l’APS, Badreddine Gharbi, le premier responsable de la DJS. Outre cet équipement qui dotera le stade Zabana, ce dernier fera l’objet aussi d’une grande opération de toilettage devant toucher entre autres les tribunes et les vestiaires. «Cette opération de réaménagement est inscrite dans notre plan en vue des Jeux méditerranéens, mais en aucun cas le stade ne sera fermée, car on attendra la période des vacances pour engager les grands travaux, contrairement au tableau d’affichage électronique qui sera installé bientôt», a encore souligné Gharbi. Il est également prévu que le stade soit doté de portiques électroniques dans le but de lutter contre la fraude et augmenter par là même les recettes de cette infrastructure qui abrite notamment les rencontres du MC Oran, club pensionnaire de la Ligue 1, signale-t-on de même source. Le stade Zabana a bénéficié, en fin 2016, d’une nouvelle pelouse synthétique de dernière génération venu remplacer l’ancienne qui n’a pas été changée depuis 2009, rappelle-t-on. Cette infrastructure d’une capacité d’accueil de 40.000 place, a été inauguré 1958. Jusqu’en 1988, le stade était revêtu de tartan qui sera ensuite transformé en gazon naturel. Seulement voilà l’entretien du gazon s’est révélé trop cher et le gazon naturel a été à son tour remplacé par du synthétique. En janvier 2008, le stade Ahmed Zabana a subi des travaux de rénovation pour le rendre compatible avec la pratique du rugby. Il a été doté d’une pelouse artificielle de cinquième génération, d’éclairage, d’un nouveau tableau d’affichage électronique, des réparations des canaux d’eau et de la restauration des gradins. A l’issue de ces travaux, le stade sera ouvert en septembre 2009. Le stade Zabana fait partie de sept infrastructures sportives à Oran concernés par des travaux de réaménagement et mise à niveau en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens, alors que parallèlement à cette opération d’envergure, la capitale de l’Ouest du pays s’apprête à réception un grand complexe sportif, en vue toujours des JM.