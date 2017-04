<span style='text-decoration: underline;'>EAU POTABLE </span>:<br><span style='color:red;'>Un taux de couverture de 96% atteint à Laghouat</span>

La wilaya de Laghouat a atteint actuellement un taux de couverture de 96% en matière d’approvisionnement en eau potable, a-t-on appris des services de la wilaya.

Ce taux a été atteint à la faveur de diverses opérations concrétisées l’an dernier, dont la réhabilitation du réseau d’eau potable à travers 14 communes de la wilaya. Elles ont concerné aussi la réalisation de quelque 23 km de canalisations (7 km d’adduction et 16 km de distribution), deux châteaux d’eau à El-Kheneg et Hassi-R’mel et trois forages à Aflou Ain-Madhi et Brida, a-t-on relevé. Le secteur a projeté, par ailleurs, le fonçage de 14 puits pastoraux et d’exploration, dont huit (8) puits pastoraux d’un total de 2.000 mètres dans les communes de Brida, Sebgueg, El-Haouita, Ksar El-Hirane, Tadjemout, Ain-Madhi, Oued-Morra et Tadjerouna, a-t-on fait savoir. Il a réceptionné, en 2016 également, d’autres projets de protection des villes contre les inondations, dans les communes d’Aflou, Gueltat Sidi-Saâd, Tadjemout, Oued-Morra, Sidi-Bouzid, Laghouat, Hassi-Delaâ et Sidi-Makhlouf. D’autres opérations de protection des villes des inondations sont en cours, dont celle de protection d’Aflou contre les crues d’Oued-Messous qui traverse son tissu urbain, selon la même source de wilaya.