<span style='text-decoration: underline;'>Elections législatives</span>:<br><span style='color:red;'>Un taux de participation de 45,64%</span>

45,64% est le taux de participation aux élections du jeudi 04 mai 2017 au niveau de la wilaya d’Oran par rapport à l’année 2012 où il n’a pas dépassé 42%.

A 10 heures du matin de la journée du jeudi, le taux de participation était de 4,57%, à 13 heures il est passé à 16,44% par rapport à 2012 où il était de 13%. Vers 16h30, il a atteint 28,08%, à 18heures 35,74 par rapport à 2012 où le taux de participation est arrivé à 32%. Au niveau de la Daïra d’Oran, à 12 heures le taux était de 10,09%, à 16 heures 20,49%à 20 heures il a atteint 36,06%. Pour ce qui est de la daïra de Ain El Türck, à 10 heures le taux était de 4,33% puis à 13 heures 23,03%, à 16 heures 33,27%. A 10 heures au niveau de la daïra de Boutlélis le taux était de 4,33%, à 20 heures il a atteint 61,50%. Au niveau de la daïra de Bir El Djir à 13 heures, le taux est passé à 15,76% puis à 16 heures à 28,11%, à 20 heures 47,49%. Au niveau de la daïra de Oued Tlélat, à 13 heures le taux a atteint 17,40%, à 16 heures 28,23%, à 18 heures 40,11%. Au niveau de la daïra d’Es Sénia, à 10 heures le taux était de 03,94%, à 16 heures 21%, à 18 heures 45,80% puis 68,66%.

le logement et l’emploi, principales préoccupations des électeurs à Oran

Le logement et l’emploi sont les principales préoccupations formulées par les électeurs de la wilaya d’Oran, qui espèrent que les futurs députés seront à l’écoute de ceux qui les ont choisis. Lors d’une tournée dans nombre de centres de vote, jeudi après-midi au sud et à l’est de la wilaya, des électeurs ont exprimé leur souhait que les élections législatives propulseront des hommes et femmes à la hauteur de leurs attentes, capables de résoudre leurs problèmes dont ceux du logement et du chômage notamment. Au centre de vote «El Khenssa» dans la commune d’El Kerma qui compte 7.037 électrices inscrites, des femmes ayant accompli le devoir électoral ont livré leurs impressions à l’APS. Une votante, fille de chahid, ayant sacrifié sa vie pour l’indépendance du pays, a fait savoir qu’elle attend de ces élections «une solution au problème de l’habitat» dont souffre sa famille, à l’instar de plusieurs familles oranaises et algériennes. «Je vis avec mes quatre enfants dont l’un marié et père de trois enfants dans une habitation précaire depuis la mort de mon époux. Il y a 20 ans que j’ai déposé un dossier pour avoir un logement social et j’attends toujours», a-t-elle déclaré, ajoutant «j’espère que je vais trouver une solution dans l’immédiat». Elle a également confié qu’elle avait assisté à plusieurs meetings et activités des partis avec l’espoir que les futurs élus accordent un intérêt aux couches vulnérables et respectent leurs engagements vis à vis de ceux qui les ont choisis. Au centre de vote «Ahmed Gaid 2» dans la même commune, de nombreux électeurs se sont rendus le soir aux urnes pour accomplir leur devoir en réponse à l’appel du devoir. Un électeur sexagénaire a déclaré «le vote est un droit et un devoir. Nous, Algériens répondons toujours l’appel du pays». Cet ex cadre d’une entreprise publique souhaite davantage d’interet pour les jeunes «qui se s’aventurent en mer à la recherche d’un avenir meilleur», tout en insistant sur l’emploi pour eux. Un jeune ayant voté au centre «chahid Belazreg» à hai El Yasmine attend des parlementaires de sortir dans la rue, de se rapprocher plus des jeunes qui les ont choisis, d’écouter les préoccupations et les propositions, surtout de la classe universitaire et intellectuelle. Il a été relevé, lors de cette tournée, une affluence remarquable des électeurs surtout les femmes par rapport à la matinée.

Bekhaouda Samira