<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Un taux de participation de 53,43%</span>

Les élections présidentielles au niveau de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, ont vu un taux de participation au dessus de la moyenne, soit 53,43 pour cent pour un nombre d’électeurs qui sont allés aux urnes estimé à 249.924 votants.

Pourtant, au début de l’après-midi, la participation fut timide de la part des belabéssiens avec un taux de 27,52% seulement enregistré à 15 heures. Vers 17 heures et demi, la participation avait presque doublé en atteignant les 43,7 pour cent et enfin, un taux de plus de 53 pour cent avant la clôture du scrutin. Les présidentielles à travers toute la wilaya de Sidi Bel-Abbès, ont concerné le nombre total de 467.798 électeurs inscrits et affectés vers les 187 centres de vote et les 1.088 bureaux de vote.

L’opération à Sidi Bel-Abbès, a nécessité de 6.188 encadreurs, 202 informations, 52 juges, 424 véhicules, 205 appareils de fax, les 208 membres de contrôle affectés vers les 52 communes de la wilaya et trois autres au chef-lieu. Concernant les résultats primitifs, et au niveau de la commune de Sidi Bel-Abbès, on enregistre 157.055 électeurs dont 73.404 ont voté et 64.839 suffrages exprimés.

Les premiers résultats font état de la victoire de Tebboune Abdelmadjid qui l’emporta avec un nombre de 53.669 voix.

M.Bekkar