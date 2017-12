<span style='text-decoration: underline;'>ANSEJ</span>:<br><span style='color:red;'>Un taux de recouvrement des crédits de plus de 92% à Ain  Témouchent </span>

Un taux de recouvrement des crédits de plus de 92% à Ain Témouchent

Le taux de recouvrement des crédits bonifiés de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) a atteint, dans la wilaya de Ain Témouchent, 92,23 pc, a-t-on appris des responsables de l’antenne locale de l’ANSEJ.

Ainsi, plus de 521 millions DA ont été recouvrés sur un montant global estimé à 565,65 millions DA, a indiqué le directeur de l’antenne ANSEJ d’Ain Témouchent, Abdelhakim Khartouchi. Le taux de recouvrement pour l’année en cours a dépassé les objectifs tracés, soit plus de 96 millions DA contre un total de 46,29 millions DA prévu, soit un taux de 207,45 pc par rapport aux prévisions. Ceci traduit la prise de conscience des bénéficiaires du soutien et de leur responsabilité à veiller au remboursement des crédits dans les courts délais, selon les responsables de l’agence. L’opération de recouvrement régulier des créances encourage la poursuite du financement de nouveaux projets sans recourir au Trésor public, une stratégie que les responsables de l’antenne insistent à concrétiser à Ain Témouchent.