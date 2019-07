<span style='text-decoration: underline;'>BAC </span>:<br><span style='color:red;'>Un taux de réussite de 54,56%</span>

Le taux de réussite à l’examen du baccalauréat (session 2019) a atteint 54,56%, a appris l’APS jeudi auprès du ministère de l’Education nationale.

Un total de 674.831 candidats avaient passé l’examen du Baccalauréat en juin dernier, dont 411.431 scolarisés et 263.400 libres, selon les statistiques du ministère de l’Education nationale. Quelque 4226 candidats détenus avaient également subi les épreuves du baccalauréat répartis sur 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l’Education nationale en tant que centres d’examens, sous la supervision de l’Office national des examens et concours (ONEC). Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, avait affirmé qu’aucune fuite de sujets n’avait été enregistrée cette année sur Internet durant cette session, saluant «l’effort et le travail colossal des différents organes de l’Etat». Le taux de réussite au baccalauréat de la session 2018 était de 55,88%. La filière des mathématiques était en tête avec un taux de réussite de 78,61%.

Tizi-Ouzou première pour la douzième fois consécutive avec plus de 71% de taux de réussite

La wilaya de Tizi-Ouzou préserve, pour la douzième année consécutive, sa première place à l’échelle nationale en terme de réussite à l’examen du baccalauréat en réalisant à la session de juin 2019 un taux de 71,60%, a-t-on appris, jeudi soir de la cellule de communication de la wilaya. Selon cette même source un total de 65 lycées sur les 68 que compte la wilaya ont obtenu une moyenne supérieure à la moyenne nationale qui est de 54,56%. Le lycée d’Abizar dans la commune de Timizart (daïra d’Azeffoune) est arrivé en tête de ce classement avec une moyenne de 96,88% de réussite à cet examen de passage à l’université.

Cadets de la Nation: 99.46 % de taux de réussite aux épreuves du Baccalauréat (MDN)

Le ministère de la Défense Nationale (MDN, a annoncé jeudi, que 548 lauréats des Ecoles des Cadets de la Nation de Blida, Oran et Sétif ont enregistré d’«excellents résultats» aux épreuves du Baccalauréat avec un taux de réussite de 99.46%. «Suite à l’annonce des résultats des épreuves du Baccalauréat, pour la session juin 2019, 548 lauréats des Ecoles des Cadets de la Nation de Blida, Oran et Sétif ont enregistré d’excellents résultats avec un taux de réussite de 99.46%, où 117 cadets ont obtenu leur Baccalauréat avec mention +très bien+, 235 ont eu la mention +bien+ et 137 ont eu la mention +assez-bien+, tandis que le reste des cadets a obtenu la mention +passable+», a précisé le MDN dans son communiqué.