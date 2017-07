<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent-Bac 2017</span>:<br><span style='color:red;'>Un taux de réussite estimé à 60,86%</span>

Les résultats de l’examen du baccalauréat pour les deux sessions de cette année 2017, est estimé à 60,86% pour la wilaya d’Ain Témouchent pour un total de 4394 dont 1813 garçons pour 2580 filles qui se sont présentés aux épreuves écrites contre un nombre de 4446 élèves inscrits au départ de ces épreuves pour un total de 1849 garçons contre 2597 filles. La première moyenne de la wilaya a été obtenue par l’élève Hamouti Nordine avec 18,67 du lycée Maghni Sandid implanté au niveau du chef-lieu de wilaya, suivi par Khelladi Yacine avec 18,21 du lycée Amirouche d’Ain Kihal et enfin Mengouchi Walid avec 18,15 du lycée Ibn el Haytem de Béni Saf. La palme par établissement est revenue au lycée Hadj Bouziane de Oulhaça avec pas moins de 89,36% suivi du lycée Benaissa Attar de Ghar El baroud de Béni Saf avec 83,33% et celui de Sidi Safi Brahmi Mohamed avec 81,67%, c’est les seuls et trois lycées de la wilaya à avoir dépassé la barre des 80%. La grande déception aura été les lycées de la ville de Témouchent avec une 8ème place sur 23 pour le premier de la ville, celui de Bendella Ali avec 69,47% et une dernière place pour le lycée qui jadis, avait obtenu les meilleurs résultats à l’échelle nationale qui n’est autre que le lycée Cheikh El Bachir El Ibrahimi qui était une référence et un modèle dans ses résultats et son enseignement avec seulement une moyenne de…49,77%, même pas 50. Ces résultats au niveau de la wilaya, sont-ils considérés comme conformes aux prévisions ? Ou avait-on espéré mieux sur un autre plan ?

Sabri Nadjib