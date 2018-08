<span style='text-decoration: underline;'>Déficit en établissements secondaires dans les cités AADL à Oran Est</span>:<br><span style='color:red;'>Un terrain retenu pour la construction d’un lycée</span>

Un terrain vient d’être retenu par les autorités locales pour la réalisation d’un établissement secondaire à la cité 1.063 logements AADL.

Une commission ad hoc s’est déplacée au courant de ce mois sur les lieux pour inspecter ce terrain qui abrite actuellement un parking illicite de poids lourds, a-t-on appris de sources bien informées.

La zone Est de la ville souffre en effet d’un déficit criard en établissements scolaires du cycle secondaire et notamment les cités (1.063, Cosider, 1.000, 260 LSP/AADL, 350 logements…) ainsi que les coopératives immobilières, ce qui contraint les jeunes lycéens à parcourir de longues distances pour joindre les lycées situés à Hai el Yassmine et Haï Sabah. Les parents d’élèves ne cessent de réclamer la construction d’un lycée pour les centaines d’élèves de cette zone. Dans les cités AADL 1.063 logements et celle de Cosider, il existe trois collèges dans un rayon de 500 mètres mais aucun lycée. Le problème s’est aggravé depuis 2011, date à laquelle l’académie avait décidé de déclasser le futur lycée de la cité Cosider ou 937 logements location-vente en un CEM pour faire face à la surcharge des classes du cycle moyen.

Cette mesure qui a certes permis provisoirement de prendre en charge le sureffectif des élèves au cycle moyen, a finalement fait déplacer le problème dans le temps et amplifier les effets négatifs du déficit dans le cycle secondaire. «Ma fille est obligée de parcourir plusieurs kilomètres quotidiennement pour rallier le lycée de Haï Es Sabah. Cette zone de la ville qui compte plusieurs cités de logements sociaux, AADL, LSP et des coopératives immobilières a besoin en urgence d’un lycée», affirme ce parent d’élève. Il est à noter que le terrain choisi pour accueillir le futur lycée abrite aujourd’hui un parking anarchique de poids lourds qui est une source d’inquiétude pour les riverains.

Ce parking sauvage est une menace sérieuse pour la sécurité des habitants, dépourvu de toutes les exigences de sécurité : il n’y a pas de clôture, pas de signalisation, ni éclairage, ni accès normalisé. Le plus grave est qu’une citerne pour le transport des produits inflammables a été abandonnée depuis presque trois années sur les lieux, ce qui constitue une menace réelle pour les riverains. Des correspondances et des plaintes avaient été adressées aux services de sécurité pour exiger l’enlèvement de cette citerne mais sans suite.

H.Maalem