<span style='text-decoration: underline;'>Bordj Badji Mokhtar </span>:<br><span style='color:red;'>Un terroriste capturé et un autre se rend aux autorités militaires</span>

Un terroriste capturé et un autre se rend aux autorités militaires

Bordj Badji Mokhtar : Un terroriste capturé et un autre se rend aux autorités militaires

Un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP) a capturé, lundi au niveau du Secteur Opérationnel de Bordj Badji Mokhtar, le terroriste «Teiniri Mohamed» qui était en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d’une quantité de munitions, alors qu’un autre terroriste s’est rendu mardi aux autorités militaires au niveau du même Secteur Opérationnel, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une patrouille de fouille et de ratissage au niveau du Secteur Opérationnel de Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), un détachement combiné de l’ANP a capturé, hier 29 octobre 2018, le terroriste Teiniri Mohamed qui était en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d’une quantité de munitions», note le communiqué.

«Dans le même contexte, et grâce aux efforts des Forces de l’ANP, le terroriste Fellani Ahmed dit +Abou-Bakr+ s’est rendu, aujourd’hui 30 octobre 2018, aux autorités militaires au niveau du même Secteur Opérationnel», ajoute la même source, précisant que le terroriste «qui avait rallié les groupes terroriste en 2011, était en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de quatre (04) chargeurs garnis de munitions». «Ces opérations menées en permanence par les unités de l’ANP mobilisées le long de nos frontières, réitèrent leur ferme détermination à déraciner le fléau terroriste de notre pays et à faire face aux différentes menaces», affirme le MDN.