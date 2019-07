<span style='text-decoration: underline;'>Tébessa</span>:<br><span style='color:red;'>Un terroriste capturé</span>

Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) a capturé, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, dimanche à Tébessa le terroriste «A. Faouzi», qui avait rallié les groupes terroristes en 2017, indique lundi un communiqué du ministre de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’ANP a capturé, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, le 30 juin 2019 à Tébessa/5eRM, le terroriste +A. Faouzi+, qui avait rallié les groupes terroristes en 2017», note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Tamanrasset/6eRM et Djanet/4e RM, 38 orpailleurs et saisi 18 groupes électrogènes, 12 marteaux piqueurs, 3 détecteurs de métaux, ainsi que deux (2) véhicules tout-terrain». Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie Nationale «ont appréhendé, à Blida/1eRM, un narcotrafiquant en possession de 11,9 kilogrammes de kif traité, alors que des Garde-côtes ont arrêté, à El-Kala/5eRM, deux (2) plongeurs sans autorisation et saisi des moyens de plongée et de pêche».