<span style='text-decoration: underline;'>Bordj Badji Mokhtar </span>:<br><span style='color:red;'>Un terroriste se rend aux autorités militaires</span>

Un terroriste armé, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, s’est rendu vendredi aux autorités militaires, à Bordj Badji Mokhtar, indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«“Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l”Armée nationale populaire, un terroriste s’est rendu, hier 5 octobre 2018, aux autorités militaires, à Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région Militaire», précise la même source. «Il s’agit du dénommé ½Ouerti Mimoune», dit ½Mimoune », qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Ledit terroriste était en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d’un chargeur garni de munitions», ajoute le communiqué. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire «ont arrêté, à Tamanrasset (6e Région militaire), sept (7) orpailleurs, en possession de six (6) détecteurs de métaux, deux (2) marteaux piqueurs, deux (2) groupes électrogènes et un (1) véhicule tout-terrain et d’autres objets». En outre, des détachements de l’Armée nationale populaire «ont intercepté, à Ouargla et Laghouat (4e RM), six (6) contrebandiers et saisi (5.566) unités de différentes boissons et 324 kilogrammes de tabacs destinés à la contrebande». D’autre part, des détachements de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé à Tamanrasset (6e RM), Tlemcen (2e RM) et Béchar (3e RM), 69 immigrants clandestins de différentes nationalités.»