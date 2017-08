<span style='text-decoration: underline;'>MCO 1 - JSK 2</span>:<br><span style='color:red;'>Un test consistant pour El Hamri</span>

L’entraîneur Bouakez qui a su créer une bonne ambiance au sein du groupe, semble avoir tenu son pari. Durant ce stage en Tunisie, il s’attelle à mettre le train en marche pour concrétiser son travail.

Le coach tunisien, après avoir réussi à faire travailler ses joueurs main dans la main, en parfaite harmonie, est encore plus satisfait vu que son équipe œuvre dans un cadre agréable loin de toute émotivité. Il faut le dire, la bonne communication de l’entraîneur avec l’ensemble de la troupe, a vraiment créé une symbiose au sein de la troupe. S’agissant des matchs amicaux, les Hamraoua ont disputé et gagné leur première joute amicale face à l’équipe locale de l’US Ben Gardane sur un score de 1 à 0.

Ce premier test a concerné les joueurs cadres. Vendredi passé, les hommes de Bouakez ont affronté la JSK, présente sur le même lieu du stage. Ce match qui devait se dérouler au stade de la Marsa, a été délocalisé à la dernière minute du côté d’El Kef qui et doté d’un bon éclairage. Ce match de préparation entrant dans le cadre de la préparation des deux équipes, a permis au coach hamraoui de mettre dans le bain les jeunes espoirs, sans les joueurs cadres alignés lundi passé face à Beni Guerdane. En effet, après une bonne entame de match, les camarades de Bentiba, arrivent par moment par inquiéter les Kabyles. Mais l’équipe de la JSK avec l’ensemble des joueurs cadres, a su comment trouver le chemin des filets grâce à l’attaquant Benaldjia, aux ultimes minutes de première période. Au retour des vestiaires, Les Kabyles plus aguerris, prendront les choses en main pour dominer par la suite les débats de bout en bout. Les changements intervenus à la JSK, donneront encore plus de tonus à la machine de la JSK qui a instauré sa domination. Au dernier quart d’heure, les assauts de Kabyles, vont porter leurs fruits par une seconde réalisation signée Mesbahi, suite à une bonne remise du rentrant Chetti. Cette réalisation ne restera pas sans réaction de la part des Hamraoua, lesquels suite à un sursaut d’orgueil, arrivent à réduire la marque par l’intermédiaire du buteur Bentiba tout juste à la fin du temps réglementaire. Score final 2 à 1 en faveur de la JSK. Pour le reste des matchs amicaux à disputer, les Hamraoua auront au menu le lundi 14 août le NAHD puis le mardi 15 août face à l’Ahly de Tripoli (Libye). Des matchs tests intéressants pour la cohésion du groupe et pour la réussite du stage tunisien.

Équipe alignée: Della, Blaha, Bendjelloul (Gaid 46’), Allali, Benamara, Gherbi (Heriet 46’), Guertil (Toumi 46’), Belal, Bentiba, Aouad (Frifer 46’), Mimoun (Kouache 46’)

Bouakez: «Le bon comportement de nos jeunes est plus que satisfaisant» «Le match s’est joué dans de bonnes conditions et dans un bon Fair play. Je suis satisfait du bon comportement de nos jeunes et aussi du fait, qu’on n’a enregistré aucune blessure. On a aligné face à la JSK la deuxième équipe (espoirs), puisque les joueurs cadres, ont déjà joué contre l’US Ben Guerdane. Les jeunes alignés, ont réalisé un bon match et appliqué tout ce qu’on attendait d’eux. Le score m’importe peu. La JSK a gagné grâce à l’expérience de ses joueurs et notre jeune équipe n’a pas à rougir de cette défaite. Mon but, est de dégager au moins 18 joueurs qui seront utilisés en championnat. J’aurais à coup sûr, une idée bien fixe lors des deux prochains matchs amicaux pour dégager mon onze type».

B.Sadek