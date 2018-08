<span style='text-decoration: underline;'>MCO /En amical : MCO 1 - TP Mazembé 1 </span>:<br><span style='color:red;'>Un test d’évaluation intéressant pour El Hamri</span>

Pour leur premier match amical à domicile, après leur retour de stage de Turquie, Les Hamraouas ont affronté un sérieux adversaire, qui n’est autre que l’équipe du TP Mazembé.

En effet, les responsables du Mouloudia d’Oran, ont profité de la présence de la formation congolaise en stage à Oran, pour la mise sur pied de ce match, après l’accord conclu entre les deux clubs. Le coach Badou Zakia a saisi l’opportunité, pour voir à l’œuvre ses joueurs, dans un sérieux test face à une équipe Congolaise très expérimentée. Le plus important, c’était la réaction des joueurs sur le terrain, et surtout voir leurs dispositions physiques. Le technicien Hamraoui, a pu tout de même voir, les qualités des nouvelles recrues, et trouve que l’équipe est sur le bon chemin, même si elle n’a pas gagné ce match. Le coach ne s’est pas empêché d’enregistrer des points positifs, mais aussi les lacunes, qu’il tâchera d’améliorer, lors des prochaines occasions. Et ce, avant le coup d’envoi du championnat. Mais toujours est-il, que les rouges et blanc d’El Hamri, ont laissé une très bonne impression contre un rude adversaire. En dépit du résultat final, (1-1), de cette rencontre, force est de reconnaitre, que les coéquipiers de l’excellent, Bouchar ont montré de belles facettes de jeu. Les gars d’El Hamri ont bien entamé la partie, avec un jeu bien organisé. L’attaquant Nadji en verve, dans ce match après avoir raté deux occasions de scorer, s’est permis le luxe de donner l’avantage à son équipe, d’une belle tête, après un quart d’heure de jeu, suite à un bon retrait de Blaha. Les Hamraouas prennent les choses en main, mais se font surprendre, suite un contre rapide mené par un attaquant du TP Mazembé, qui s’est fait accrocher par le gardien Itim dans la surface. L’arbitre n’hésitera pas à siffler un penalty, transformé par l’équipe adverse, qui rétablit l’équilibre. Au retour des vestiaires, le jeu s’équilibra avec des tentatives de part et d’autre. Badou Zaki, opéra pas moins de 7 changements, pour tester aussi le banc des remplaçants. Le score de parité en restera là, jusqu’au coup de sifflet final de la partie. En tous cas, le coach Hamraoui semble avoir déjà une idée, sur la forme l’ensemble de ses éléments et sur l’équipe type, qui débutera le championnat. Ayant disputé des matchs amicaux en Turquie, en plus de ce match face au TP Mazembé, il faut le dire, l’équipe est en effet, en train de prendre forme, puisque le staff technique a désormais une idée plus précise, sur le niveau et la forme des joueurs. Le stade Zabana a fait le plein, à l’occasion de ce match amical. Les supporters ont eu l’occasion de découvrir leur nouvelle équipe favorite, et ont créée une bonne ambiance. Le score nul a quelque peu frustré les fans d’El Hamri, mais sont tout de même satisfaits, du bon comportement de leurs favoris.

Equipe alignée d’entrée : Itim, Blaha, Mekkaoui, Sebbah, Bouchar, Yettou, Heriet, Ait Ouamar, Mansouri, Toumi et Nadji.

Badou Zaki : « Un sérieux test, face un bon adversaire »

Le coach Hamraoui était dans l’ensemble satisfait, du bon comportement de son équipe, même si quelques lacunes subsistent encore : « C’est un bon match test, face à un bon adversaire expérimenté. J’ai pris au sérieux ce match, à une semaine du coup d’envoi du championnat. L’occasion s’est présentée, pour tester la forme de nos joueurs, et de déceler les lacunes qui restent encore à combler. On a tiré beaucoup d’enseignements de ce match. Les joueurs ont appliqué mes consignes, et le résultat m’importe peu. Mais dans ce genre de grand match, on aurait tout de même aimé gagner ».

B. Sadek