<span style='text-decoration: underline;'>ASMO /En amical : OM Arzew 1 - ASMO 1 </span>:<br><span style='color:red;'>Un test d’évaluation utile</span>

La rencontre amicale disputée ce vendredi par l’ASMO contre le club des pétroliers d’Arzew, l’OMA, s’est avérée très utile à tous points de vue, pour le staff technique.

Sur le plan tactique, technique et physique, même si les asémistes ne sont pas encore au point, ils ont tout de même réalisé un bon match face à un bon sparring Partner. Le match s’est déroulé sur la pelouse du stade Kerbouci-Menouar à Arzew. Cette première joute amicale pour El Djemia depuis la reprise des entraînements, s’est soldée sur un score nul, (1-1). Les verts et blanc de Medina Jadida, n’ont livré qu’un match moyen, et il faut le dire, un grand chantier attend le responsable technique, Mounir Zeghdoud. Le coach ne possède pas jusqu’à l’heure actuelle, un effectif homogène. Mais cela ne l’a pas empêché d’aligner une équipe, qui tape tant bien que mal au ballon, mais qui manque encore de cohésion. La partie a débuté lentement des deux côtés, et il a fallu attendre la demi-heure de jeu, pour que l’asémiste Benmrah ouvre le score pour son équipe, suite à une belle frappe, qui n’a donné aucune chance au portier d’Arzew. Au retour des vestiaires, les hommes de Zeghdoud maintiennent leur pression, pour garder leur avantage. Mais c’était sans compter sur les locaux, qui parviennent avec une grande volonté à remettre les pendules à l’heure, par l’intermédiaire de l’ancien asémiste, Oussaad. Le score de parité en restera là, jusqu’au coup de sifflet final de la partie. Bien que les attaquants asémistes voulaient secouer les filets de la partie adverse pour s’imposer, mais cela ne peut cacher leur volonté de bien faire, vu leurs belles tentatives devant les buts adverses. Ils ont bien voulu bousculer les débats, mais le bloc défensif de la formation de l’OMA a bien tenu, en se montrant vigoureux. Le second half ne fut que la réplique du premier, avec seulement une baisse de tonicité, de la part des coéquipiers de Botiche, à la suite des changements opérés. Pour le staff technique, il ne s’agit que d’un premier test amical de préparation, contre une bonne équipe de l’OMA. Le plus important est d’avoir une idée, sur la forme de chaque joueur et de poursuivre le travail, afin de dégager une bonne équipe compétitive, capable d’aborder le championnat en toute sérénité. Après ce premier test amical, les asémistes ont effectué hier une légère séance de décrassage, sur la pelouse du stade Zabana. L’ASMO va livrer une seconde rencontre amicale ce lundi face à l’USMBA, nous apprend-t-on. Un match programmé en déplacement à Bel Abbes.

B. Sadek