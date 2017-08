Les préparatifs pour les prochaines élections locales arrêtées pour le 23 octobre, ont déjà commencé.

L’administration se penche sur l’actualisation des listes et les partis politiques sont de plus en plus nombreux à se déclarer partant pour ces joutes électorales.

Pour certains d’entre eux, ce serait une première et une occasion d’aller en face du peuple pour enfin sortir de leurs cercles feutrés d’Alger et connaître leur vrai poids dans la société. Ce serait pour eux presque un saut dans l’inconnu, mais surtout une rupture avec leur existence virtuelle sur les réseaux sociaux et une approche bien plus différente que de simples articles sur les pages de journaux où ils s’y étaient plus depuis longtemps. Des pages de journaux qui sont devenues leur seul espace d’existence sans adhérents ni réelle base militante acquise à leurs thèses.

Ces élections locales seront enfin un vrai test pour ces formations politiques qui nous ont habitués à de grandes envolées de critiques tout azimut, malheureusement jamais suivies de proposition concrète, ni programme clair et solide. Et comme dirait un proverbe oranais «li aawdah harate ha mlata», car, ces élections non seulement donneront le ton pour la vraie influence de ces partis, mais les mettront pour la première fois à la manette de la décision locale et tout ce qu’elle comporte de risques, du fait qu’elle est au contact direct avec le citoyen et ses besoins quotidiens.

L’APC ou l’APW est la première cellule de la pratique démocratique et le lieu où les responsabilités des uns et des autres sont directement jugées par le citoyen. Et même si ces partis n’auront pas des centaines de mairies à gérer, il n’empêche qu’ils seront suivis et jugés dans celles où ils pourront arriver en tête.

Novembre n’est pas si loin que cela, et les nouveaux partis qui se sont déclarés partant pour ces élections, se doivent de se préparer dès maintenant pour être au rendez-vous. Une préparation qui ne doit plus se contenter de quelques interventions à travers les médias, mais bien avec une présence de proximité dont ils découvriront la complexité au fur et à mesure qu’ils mettront les pieds dans l’étrier. Et c’est peut-être là la particularité de ces prochaines élections qui nous renseigneront encore plus sur le vrai poids de ces partis, jusque-là confinés au seul rôle de critiques de la scène politique nationale.

Par Abdelmadjid Blidi