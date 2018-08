Un tissu urbain truffé de tâtonnements

Juste derrière la cité des 1545 logts à l’USTO/HLM, se dresse l’édifice imposant de la nouvelle cour ou nouveau Palais de justice d’Oran. Une supra structure, mise en chantier il y a longtemps, qui devait être livrée initialement en juillet 2015, mais qui à son tour, allait connaître des retards et des reports de date de livraison. On se souvient que ce projet est venu en remplacement de l’ancienne et médiocre bâtisse, initialement destinée à abriter la cour d’Oran et qui avait provoqué la grande colère du Ministre de la Justice en visite à Oran. «Oran mérite bien mieux» avait-il lâché à juste titre, indigné par la médiocrité et les malfaçons, résultats du laxisme et de l’incompétence des responsables locaux de l’époque. Cet édifice, finalement reconverti en simple tribunal de la Cité Djamel, construit à côté du Musée du Moudjahid lui-même, en partie démoli et réaménagé, a été au cœur des critiques et de graves accusations de dérives et dépassements visant le bureau d’étude et les techniciens concernés. Mais au fil du temps et des changements de responsables au sein du gouvernement, ce dossier comme tant d’autres, allait sombrer dans l’oubli et l’indifférence collective. Un nouveau et grand projet de réalisation d’un Palais de justice, digne de la ville d’Oran, a donc été lancé, marqué au départ par le rocambolesque épisode de la «recherche et du choix du terrain» pour l’implantation du projet. Le site retenu sera finalement ce terrain affecté initialement à un projet d’un grand centre culturel dont les études auraient été réalisées, et surtout bel et bien réglées à un vague bureau d’étude italien, tandis que le projet de centre culturel allait être déplacé du côté de l’Institut de la Météorologie. Le chantier du nouveau Palais de Justice sera lancé avec près d’un an de retard car il fallait attendre le recasement des familles qui occupaient les baraques et le hangar de cette ancienne ferme au bord du 3ème périphérique. En décembre 2015 le ministre de la Justice Tayeb Louh, en visite sur le chantier, n’a pas manqué de dénoncer un certain nombre d’erreurs et d’inepties techniques et architecturales constatées dans ce projet. Aujourd’hui pour les riverains habitant la cité des 1245 logements mitoyenne de ce majestueux monument, ne fait qu’accentuer le sentiment d’injustice et de frustration face au délabrement du cadre de vie collectif, après l’abandon il y a plus de trois ans, du chantier d’amélioration urbaine, entamé au niveau de leur cité…

Par S.Benali