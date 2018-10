<span style='text-decoration: underline;'>RESEAU ROUTIER </span>:<br><span style='color:red;'>Un travail de pointe sur le terrain pour éradiquer les points noirs</span>

Dans le cadre de l’amélioration de l’état du réseau des routes ,les services concernés fournissent de grands efforts pour éradiquer complètement les points noirs qui entravent la libre circulation des automobilistes, surtout que les crevasses et les nids de poule endommagent les véhicules qui empruntent les chemins en mauvais état.

A cet effet ,les dits services ont chargé une équipe technique qui sont sur le terrain, pour contrôler l’état du réseau routier et identifier les différents points noirs que comptent le dit réseau sur une longueur qui s’étale sur 1092 kilomètres constitué de 180 kilomètres de type national,580 km de wilaya et 274 km communal .Dans le même cadre ,il a été constaté qu’une grande partie du réseau routier nécessite d’être réhabilitée ,des points noirs ont été observés au niveau des routes nationales, entre autres, au niveau de la numéro 13 sur une longueur de 20 km ,la 108 et les ronds points d’Arzew ,Oued Tlelet ,Hamoul d’El Kerma la route menant à Ain Temouchent.

Concernant les problèmes des inondations dues aux eaux pluviales ,des travaux seront effectués entre autres au niveau de certains points de la route nationale numéro 11 de la commune de Bir El Djir, à Sidi El Houari ,les communes d’Es Senia ,de Sidi Chahmi et au niveau de la route nationale numéro 04 de haï El Barki à l’entrée sud d’Oran .Le but est d’arriver à une bonne maintenance de l’état des routes , d’arrêter un programme de travail et de mettre en place une bonne stratégie pour entamer des travaux au niveau de ces lieux endommagés qui nécessitent l’intervention des services concernés ainsi que d’entamer des actions pour une bonne prise en charge des travaux pour arriver à des résultats satisfaisants surtout avec l’arrivée de la saison hivernale ,les routes doivent être en bon état pour éviter les incidents et les imprévus sur les routes.

Bekhaouda Samira