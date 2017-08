L’Etat islamique, que l’on disait agonisant, envoie à travers l’attentat de Barcelone un tout autre message. L’organisation d’Abou Bakr el Baghdadi, a voulu avant tout frapper les esprits et démentir l’idée selon laquelle, elle n’aurait plus de prise sur ses «soldats» et est incapable de planifier des actions d’envergure.

Il faut dire que tous les derniers attentats, que ce soit à la voiture bélier ou à l’arme blanche, étaient souvent l’œuvre d’une seule personne que l’on a vite qualifiée de loup solitaire, endoctrinée à travers Internet et souvent souffrant de problèmes psychiques. A Barcelone nous sommes en face d’un commando rodé et bien entraîné. Car, en plus des trois personnes impliquées dans la place Ramblas, il faut ajouter aussi cinq autres qui ont réussi à blesser cinq personnes un peu plus loin de la capitale catalane.

Le message de l’EI est donc des plus clairs. L’organisation n’a rien perdu de sa force de frappe et ses réseaux restent encore capables d’entrer en action à tout moment, et dans les plus grandes capitales du monde. Les défaites en Irak et en Syrie ne signent pas pour autant la fin du groupe terroriste.

La bête est incontestablement blessée, mais il n’y a pas plus pire et plus dangereux qu’une bête blessée. Et c’est ce à quoi nous renvoie l’attentat de Barcelone. Désormais, tout ceci semble indiquer que la guerre a changé de terrain et qu’il faut s’attendre à un grand feu d’artifice dans les prochaines semaines où plusieurs capitales risquent de connaître des attentats de grandes envergures où les civils seront les premières cibles d’une vengeance préparée et méditée, bien avant la chute de Mossoul et d’autres bastions de Daech.

Car, dès le début Abou Bakr el Baghdadi savait son prétendu califat éphémère, et il savait aussi que cet Etat fantoche tombera tôt ou tard. Une situation inévitable à laquelle il avait déjà préparé une grande riposte. Cette stratégie de feu et de sang qui mettra le monde dans une situation de quasi-chaos, difficile à combattre et qui prendra des années avant de se muer en une autre menace, exactement comme ce fut le cas avec Al Qaida, qui ne s’est effacée que pour laisser place à une autre organisation encore plus violente et sanguinaire comme Daech. Le dernier quart d’heure que l’on prédisait à l’organisation de l’Etat Islamique sera très long et parsemé de larmes et de sang.

Par Abdelmadjid Blidi