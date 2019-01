<span style='text-decoration: underline;'>Les deux «jeunes» voleuses et leur complice arrêtés à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un Turc victime d’un vol de 900 millions de centimes</span>

Les deux «jeunes» voleuses et leur complice arrêtés à Oran

Les deux «jeunes» voleuses et leur complice arrêtés à Oran : Un Turc victime d’un vol de 900 millions de centimes

Trois personnes dont deux filles âgées de 20 et 24 ans, ont été arrêtées avant-hier par les éléments de la 9ème sûreté urbaine et cela pour association de malfaiteurs et vol qualifié, ainsi que dissimulation des objets volés.

Les faits de cette affaire remontent à la semaine passée quand la victime, un ressortissant turc de son état, s’est présenté au commissariat de police pour déclarer qu’il a été victime de vol de 900 millions de centimes, de son ordinateur, de ses deux téléphones portables, ainsi que son sceau personnel. Une vaste investigation a été menée par les éléments de la police de la 9ème sûreté et qui a conduit à l’identification des mis en cause. Munis d’un mandat de perquisition, les éléments ont réussi à mettre la main sur une somme de 257 millions de centimes saisie chez les deux filles «voleuses». Continuant les investigations, leur complice âgé de 33 ans, a été ainsi interpellé à son domicile où la somme de plus de 300 millions de centimes a été saisie là-bas, ainsi que les objets volés de la victime, à savoir, l’ordinateur, le sceau, un téléviseur plasma, ainsi qu’un climatiseur. Les trois voleurs ont été conduits au commissariat pour une éventuelle enquête préliminaire, en attendant leur présentation aujourd’hui devant le Parquet. L’affaire suit son cours.

Fériel.B