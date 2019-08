<span style='text-decoration: underline;'>Entreprises des patrons incarcérés </span>:<br><span style='color:red;'>Un véritable casse-tête</span>

Quel sera l’avenir des milliers de travailleurs exerçant dans d’importants groupes économiques et au sein d’entreprises privées dont les responsables croupissaient depuis plusieurs mois en prison ? Cette question est posée aussi bien par les personnes concernées que par les autorités qui ont promis de mettre en place des plans de sauvetage.

Lancé plus précisément depuis le début du mois de mars, soit quelques jours après le début d’un mouvement de protestation sans précédent, le processus de lutte contre la corruption, une revendication phare du Hirak, a mis dans une situation des plus inquiétantes un nombre important de postes d’emploi.

Un mouvement de panique a gagné les entreprises de plusieurs secteurs d’activité, visées par des enquêtes judiciaires, comme le BPT, l’agroalimentaire, l’industrie automobile, les médias, entre autres, à la suite de l’incarcération de nombreux patrons. La mise en détention provisoire a touché, rappelons-le, le patron du groupe ETRHB, Ali Haddad, le PDG du groupe Cevital, Issad Rebrab, Mahieddine Tahkout, propriétaire de CIMA Motors, Mazouz Ahmed, gérant et propriétaire du Groupe Mazouz, Oulmi Mourad (Sovac), Hacène Arbaoui (Kia).

Par ailleurs, l’ex-Directeur général de l’Etablissement public «SAHEL» et ex-Président directeur général de la Société d’investissements hôteliers (SIH/Spa), Hamid Melzi, de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout et de 19 autres individus, ainsi que les hommes d’affaires, les frères Kouninef (Réda, Abdelkader, Karim et Tarek), ont été aussi placés sous mandat de dépôt.

Les entreprises de ces hommes d’affaires emprisonnés, emploient des milliers de personnes et dégagent d’importants bénéfices annuels.

Depuis la «rafle» ayant visé ces patrons, plusieurs comptes bancaires des entreprises dont les propriétaires sont en prison, ont été bloqués. Cette situation a engendré un impact direct sur les employés qui n’ont pas perçu de salaires depuis des mois et plusieurs projets sont désormais à l’arrêt où les travaux avancent à une cadence très faible.

D’ailleurs, les travailleurs du groupe Kouninef avaient organisé des grèves et des actions de protestation pour réclamer leurs salaires. C’est le cas aussi des travailleurs et journalistes du groupe médiatique «Temps nouveaux», appartenant à Ali Haddad. N’ayant pas perçu de salaires depuis plus de trois mois, le personnel du groupe a organisé une multitude d’actions de protestation. La protestation a gagné aussi les employés du ETRHB qui emploie près de 15 000 travailleurs. Selon un reportage de la chaîne III de la radio nationale, diffusé hier, «les comptes de l’entreprise étant gelés, celle-ci ne peut plus s’approvisionner en matériaux nécessaires à ses 28 projets sur le territoire national. Plusieurs projets sont à l’arrêt dont celui de l’aérodrome d’Alger et la direction des travaux publics a, à deux reprises, mis en demeure l’entreprise. Les 15 000 travailleurs n’ont pas perçu leurs salaires depuis quatre mois», a fait savoir la même source. De leur côté, les autorités ont promis de débloquer cette situation, qualifiée de coriace par quelques experts et observateurs, en annonçant plusieurs démarches.

Parmi les mesures annoncées, la mise en place d’administrateurs qualifiés pour assurer la continuité de la gestion des entreprises privées, objet de mesures conservatoires, a annoncé le ministère des Finances.

La même source a précisé en fin de semaine écoulée, que «Face aux risques social, économique et financier identifiés, il est clair que la situation des entreprises et des projets concernés par des décisions judiciaires de gel de leurs comptes bancaires, commande l’adoption de mesures de sauvegarde adéquates de l’outil de production et des emplois et ce, en conformité avec la loi».

Le ministre des Finances a ajouté qu’il s’agit de «proposer aux autorités judiciaires compétentes, dans le respect de la législation pertinente, lorsque la situation d’une entreprise ou d’un projet économique et industriel concerné par les présentes dispositions le commande, la désignation d’un administrateur (indépendant et/ou séquestre), justifiant de qualités avérées, pour assurer la continuité de la gestion de la société, en concertation avec ses organes sociaux et/ou de management».

Samir Hamiche