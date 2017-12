<span style='text-decoration: underline;'>Célébration du 11 décembre 1960 à Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Un vibrant hommage à la mémoire des victimes</span>

Une imposante cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs des événements du 11 décembre 1960, a été organisée hier, au cimetière de Sidi Bouameur, dans la commune de Bousfer, en présence du wali Mr Chérifi Mouloud, accompagné des autorités civiles et militaires de la wilaya d’Oran, des membres de la famille révolutionnaire, des élus locaux et des représentants des organisations d’enfants de chouhadas et de Moudjahidines.





© Ouest Tribune





Après l’écoute de l’hymne national et le dépôt de la gerbe de fleurs, un vibrant hommage a été rendu aux martyrs de la Révolution, dans une allocution présentée par un membre de la famille révolutionnaire qui a retracé les étapes historiques qui ont contribué au recouvrement de l’indépendance de l’Algérie et le prix payé par ses enfants, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. L’imposante délégation s’est ensuite dirigée vers le jardin public de la commune d’Aïn El Türck pour l’inauguration d’une stèle à la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d’honneur, avant de se rendre à l’ex-CREPS d’Aïn El Türck où une série d’animations artistiques et culturelles a été présentée par de jeunes écoliers. Une exposition de photos, retraçant les événements historiques et les atrocités commises par l’occupant français contre les civils algériens durant la guerre de la révolution, a été présentée aux nombreux invités. L’occasion a été également saisie par le wali et les membres de la délégation qui l’accompagnaient pour faire un geste envers les handicapés. En effet, des chaises roulantes et des cadeaux ont été remis à cette frange de la population présentant des difficultés motrices, sous le regard compatissant de leurs familles.

Une ambiance solennelle et empreinte de beaucoup d’humilité a caractérisé cette journée particulière du 11 décembre 2017, plus de 50 ans après les événements tragiques qui ont endeuillé la population algérienne qui luttait pour sa souveraineté et se débarrasser définitivement du joug colonial qui avait duré près d’un siècle et demi.

Karim Bennacef