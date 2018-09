<span style='text-decoration: underline;'>Attendu aujourd’hui pour une mission de 3 jours </span>:<br><span style='color:red;'>Un Vice-président de la Banque Mondiale à Alger</span>

Ces relations qui font de l’Algérie un partenaire objectif de la BM, mais sans aucune obligation de quelque sorte que ce soit, la place dans la posture du client qui peut accepter ou refuser le conseil de la BM. Il faut dire qu’en la matière, l’Algérie a très peu suivi les recommandations des institutions financières internationales, ces dernières années.

Le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour la région Mena, le Tunisien Ferid Belhadj est attendu à Alger aujourd’hui pour un séjour de trois jours. Le haut fonctionnaire de la BM discutera avec de nombreux responsables des ministères des Finances, de l’Intérieur, des Transports et de la Banque centrale.

Il faut dire que cette visite, la première du genre pour le vice-président, tient lieu d’une prise de contact avec de hauts cadres de la République. Il est évident que la principale motivation de M.Belhadj demeure l’élaboration d’un rapport sur l’économie nationale, comme l’avaient fait ses prédécesseurs, avec les imperfections et les fausses prévisions que l’on sait.

Il faut savoir que la visite de Ferid Belhadj n’engage pas l’Algérie, puisque le pays est totalement désendetté et n’est pas tenu par l’application d’une quelconque recommandation de la BM. Mais il est tout de même essentiel d’être assez bien noté pour donner un maximum de visibilité du potentiel économique et financier du pays. A ce titre, l’Algérie entretient des relations suivies de partenariat avec l’institution de Bretton Woods. Elle recourt à ses services en matière de conseil et préconise régulièrement de s’aider d’assistance technique en soutien aux priorités de développement nationale.

Ces relations qui font de l’Algérie un partenaire objectif de la BM, mais sans aucune obligation de quelque sorte que ce soit, la place dans la posture du client qui peut accepter ou refuser le conseil de la BM. Il faut dire qu’en la matière, l’Algérie a très peu suivi les recommandations des institutions financières internationales, ces dernières années. Leur nature antisociale amène à chaque fois le gouvernement à les écarter de son agenda des réformes.

Il reste que hormis cet aspect où les deux partenaires divergent, il y a lieu de relever que la coopération entre la BM et l’Algérie dure depuis 2010 et s’articule autour de 10 opérations d’assistance technique dans six secteurs que sont l’agriculture, la finance, le climat de l’investissement, la protection sociale, et la gestion intégrée des régions désertiques. Pour les experts algériens, l’apport technique de la Banque mondial permet au gouvernement de monter des opérations d’investissement bien à propos dans chacun de ces secteurs d’activité.

Le partenariat entre la BM et l’Algérie concerne également les activités d’analyse et d’assistance technique. Des rapports ont été établis au profit du ministère des Finances sur la réforme des subventions, des filières agricoles. Autant d’études qui constituent de précieux aides à la décision pour les pouvoirs publics. L’apport de la BM est également déterminant dans l’amélioration de l’environnement des affaires et des indicateurs Doing Business. Si l’appréciation sur ce point précis reste encore à parfaire puisque le pays n’améliore pas sa position au rythme souhaité, il reste qu’au niveau du développement humain, la note est très positive. «Troisième économie de la région MENA et locomotive du Maghreb, l’Algérie fait partie des quelques pays qui sont parvenus à faire reculer la pauvreté de 20 % en 20 ans», rejoignant la cohorte des pays ayant un niveau de développement humain élevé, souligne la BM dans cette présentation synthétique.

On retiendra enfin que la Banque prévoit une croissance du PIB réel à 3,5% en 2018, contre 1,6 en 2017, une progression qui devrait cependant ralentir à 2% en 2019. La BM soutient qu’une diversification accrue de l’économie aiderait l’Algérie à s’engager sur une trajectoire de croissance plus durable et à créer des emplois.

Alger: Smaïl Daoudi