<span style='text-decoration: underline;'>Aucun incident majeur signalé à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Un vote dans le calme et la sérénité</span>

Les Oranais ont voté jeudi le plus normalement du monde lors des élections présidentielles du 12 décembre. Selon le coordinateur local de l’autorité indépendante des élections «l’ANIE» Bendaoud Abdelkader, aucun dépassement n’a été enregistré et le scrutin s’est déroulé dans de bonnes conditions en présence des encadreurs et des représentants des candidats.

Au centre-ville, comme à l’est et l’ouest de la ville ainsi que les autres communes de la wilaya. Ceux qui ont participé au scrutin, ont voté sans difficultés sous l’œil vigilant des services de sécurité et des encadreurs, malgré que des électeurs n’ont pas trouvé leurs noms sur les listes.

Notamment à l’est de la ville à Belgaid. Le wali d’Oran a voté au centre de vote maître Thuveny au centre d’Oran non loin du siège de la wilaya. Pour le P/APW ça a été le CEM Tripoli. Chaque citoyen qui a choisi de voter, avait ces convictions. Hommes, femmes et personnes âgées ainsi que des jeunes, ils ont choisi de marquer ce scrutin. Si le nombre n’était pas important dans quelques centres, dans d’autres centres à l’est de la ville le vote s’est déroulé en présence de nombreux électeurs notamment des femmes. Là où plusieurs opérations de relogement ont été effectuées durant les dernières années. Tous les votants été unanimes, le pays ne doit pas rester sans président pour éviter un vide constitutionnel. Dans leurs yeux, tout apparaissait, l’espoir d’un avenir meilleur et voire plus de prospérité pour ce pays notamment pour les jeunes. Dans plusieurs centres, les citoyens rencontrés, ont affirmé qu’ils ont voté pour l’Algérie. À propos du taux de participation, il a été de 7.22% à 11 h, 22.55 à 15 h, 33.32% à 17 h et pour finir à 44.24%, à la fermeture des centres à 19 h. Par communes. Les taux de participation ont été révélés tard dans la nuit. Misserghine est venue en tête avec 60.62%. Le taux a été varié à Boutlélis d’une commune à une autre à l’instar de 55.05%,Ain El Kerma 58.22%, Ain El Bia 50.33%, Oran 37.45%, Gdyel 46.99%, Bir El Djir 43.02%, Hassi Bounif 49.61%, Es-Sénia 46.79%, Arzew 47.49%, Bethioua 52.34%, Mers El Hadjaj 50,83%, Ain El Turck 45.01%, El Ançor 54,59%, Oued Tlélat 54.59%.

Le dépouillement s’est déroulé également dans de bonnes conditions notamment au centre-ville en présence des représentants des candidats. Après le dépouillement, les PV des résultats ont été établis dans chaque bureau en 8 exemplaires. Les urnes ont été scellées puis transférées à l’EMEC où une commission communale électorale présidée par un magistrat, a vérifié les résultats. Les PV ont été également par la suite transférés sous escorte sécuritaire au siège de la délégation de l’ANIE à Haï Seddikia.

Fethi Mohamed