<span style='text-decoration: underline;'>Du 30 novembre au 2 décembre </span>:<br><span style='color:red;'>Une 1ère édition du salon de la pharmacie, de la parapharmacie et du confort quotidien</span>

La première édition du salon de la pharmacie, de la parapharmacie et du confort quotidien (Pharmex) est prévue au Centre des Conventions «Mohamed Benahmed» d’Oran du 30 novembre au 2 décembre prochain, avec la participation de près de 40 exposants, a-t-on appris lundi de son commissaire.

«L’idée est venue du fait de l’absence de salons et d’événements dédiés à la pharmacie et à la parapharmacie dans la région Ouest du pays, qui compte plus de 2.000 pharmacies d’officines», a souligné Dr Yasser Badour, commissaire de ce salon lors d’une conférence de presse. «Presque tous les salons dédiés à la pharmacie et à la parapharmacie sont organisés à Alger et les pharmaciens de notre région ne peuvent pas se déplacer à chaque fois. Donc, nous avons pensé à leur confort, mais aussi à notre grande région qui mérite d’avoir un salon pareil», a-t-il déclaré. Cet événement scientifique sera organisé par l’agence de communication «Pertinence consulting» avec la contribution de l’Agence Thématique de recherche en Science de la Santé (ATRSS). Pharmex sera un événement qui réunira l’ensemble de la communauté des pharmaciens de l’Ouest mais aussi du territoire national. Des praticiens et acteurs de la santé y seront conviés, à l’instar des enseignants, chercheurs, résidents et étudiants en pharmacie et de représentants d’institutions publiques (CNAS, CASNOS,…), aût-il indiqué. Des conférences et des ateliers thématiques seront consacrés, lors de ce salon, à des sujets d’actualité dans le domaine de la pharmacie abordant, entre autres, le rôle du pharmacien, la distribution du médicament et le phénomène d’automédication en Algérie. La première édition de Pharmex aura pour thème «l’impact économique et social de la consommation de médicaments en Algérie», a-t-on indiqué.