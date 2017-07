<span style='text-decoration: underline;'>﻿Défense nationale</span>:<br><span style='color:red;'>«Une actualisation permanente des programmes de préparation au combat»</span>

En visite hier dans la 3ème Région Militaire à Bechar, le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’ANP, a souligné la nécessité de «l’actualisation permanente des programmes de préparation au combat et l’adaptation idoine de leurs contenus».

«L a méthode la plus efficace, la démarche la plus réussie et le chemin le plus aboutissant à la préservation de la disponibilité opérationnelle et l’Etat-prêt, se ramènent à l’actualisation permanente des programmes de préparation au combat et l’adaptation idoine de leurs contenus conformément aux impératifs du parfait accomplissement des missions assignées et à l’exécution, surtout, de tels exercices tactiques d’évaluation proches du réel et aux tirs réels» a insisté le Vice-ministre de la Défense nationale. A ce titre, indique le Général de Corps d’Armée, nous tenons à valoriser grandement ces efforts laborieux qui ont conduit à ce genre de grands exploits d’instruction.

«Ces hommes qui ont contribué à la concrétisation de cet exploit opérationnel bien mérité qui témoigne inéluctablement de la maturité que revêt, ces dernières années, le processus professionnel, pratique et de développement de nos forces armées» a-t-il expliqué.

«Ces pas géants franchis par l’Armée nationale populaire sur la voie d’acquisition des facteurs de force, renforceront davantage sa détermination pour parcourir d’autres paliers permettant d’atteindre les rangs de l’avant-garde qui sont à la hauteur d’une armée honorée par Allah le Tout Puissant pour défendre un pays de telle grandeur que l’Algérie» a-t-il conclu.

A noter, que le Général de Corps d’Armée a supervisé de près, les actions de combat menées par les unités engagées et qui ont été débutées par des tirs de concentration effectués par l’aviation et l’artillerie dans le but de stopper l’avancée des forces ennemies, de faire face à leur aviation, de renforcer nos défenses et de créer les conditions favorables pour engager par la suite, nos forces en contre-offensive et ce, en passant par toutes les phases de ces actions de combat opérées par les unités engagées. Des actions qui se singularisent par un professionnalisme remarquable dans toutes leurs étapes, avec des manœuvres tactiques et des actions de combat de niveau opérationnel, aboutissant aux objectifs escomptés, et reflétant une rigueur de planification et d’organisation et d’un haut niveau de compétence des cadres dans le montage et la conduite des différentes actions de combat, ainsi que du savoir-faire et de l’aptitude des éléments à maîtriser les différents systèmes d’armements et d’équipements mis à leur disposition, ce qui a contribué amplement à la réalisation de résultats très satisfaisants en termes de précision de tirs.

Alger: Wahida Oumessaoud