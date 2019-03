Après une fermeture momentanée d’un mois suite à un arrêté du wali du 2 janvier dernier décidé pour endiguer la propagation de la peste des petits ruminants et de la fièvre aphteuse, le grand marché de bestiaux d’El Kerma a rouvert ses portes hier.

«L e premier jour de la reprise a enregistré une affluence timide des éleveurs et des clients. L’information de réouverture du marché n’a pas circulé, mais on s’attend à un retour de la fréquentation du marché dans les jours à venir », affirme cet agent de l’EPIC de gestion du marché de gros de la wilaya d’Oran qui est chargé de gérer le marché des bestiaux.

Le chef de l’exécutif avait décidé début janvier dernier, la fermeture provisoire du grand marché de bestiaux d’El Kerma en plus de l’interdiction de regroupement du bétail pour éviter l’apparition et la propagation de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants.

Après la propagation de la fièvre aphteuse qui a touché les cheptels ovins dans plusieurs régions du pays, le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, avait décidé la fermeture du marché principal de bétail d’El Kerma, ainsi que l’interdiction de tout regroupement de bétail sur le territoire de la wilaya à partir du 2 janvier, pour une durée d’un mois. Ces mesures qui visaient à éviter l’apparition et la propagation de la fièvre aphteuse, excluaient les animaux acheminés vers l’abattoir et dont les propriétaires disposent d’un certificat vétérinaire. Les services vétérinaires avaient enregistré le décès d’une dizaine d’agneaux, au niveau de deux foyers, au Douar Boujemaa et à Sidi Chahmi. Ces bêtes présentaient des symptômes très proches de la fièvre aphteuse. La fièvre aphteuse et la peste des ruminants sont des maladies à haut risque qui peuvent décimer des milliers de têtes d’ovins et de caprins. Plusieurs foyers de ces deux maladies ont été recensés à travers le territoire national et essentiellement dans les régions du sud-ouest et les Hauts Plateaux , ce qui a mis en alerte maximale éleveurs et responsables locaux.

H. Maalem