<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (19ème journée) - USMA- MCA</span>:<br><span style='color:red;'>Une amende de 350.000 DA pour les Rouge et Noir</span>

Ligue 1 (19ème journée) - USMA- MCA : Une amende de 350.000 DA pour les Rouge et Noir

L’USM Alger a écopé d’une amende de 350.000 DA, pour avoir commis trois infractions au règlement, lors du grand derby algérois, perdu lundi dernier contre le MC Alger (1-0), a annoncé jeudi soir la Ligue de football professionnel (LFP).

«L’USM Alger écope d’une amende de 200.000 DA pour utilisation et jet de fumigènes, 100.000 DA pour n’avoir pas exposé un panneau de la LFP et 50.000 DA pour la panne du tableau d’affichage» a détaillé la commission de discipline de la LFP. Côté MC Alger, la LFP a annoncé que l’entraîneur des gardiens Fouad Cheriet devra comparaitre devant la commission de discipline le lundi 2 mars prochain, à 11h00, au moment où son équipe écope d’une amende de 100.000 DA, «pour utilisation et jet de fumigènes».