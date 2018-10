<span style='text-decoration: underline;'>Les massacres du 17 octobre 1961 à Paris </span>:<br><span style='color:red;'>Une atrocité d’Etat des plus terrifiantes</span>

Les participants à une journée d’étude, organisée jeudi au Musée d’art et d’histoire de la ville de Tlemcen à l’occasion de la commémoration des massacres du 17 octobre 1961 à Paris (France), ont souligné l’atrocité des crimes commis à l’encontre des Algériens sortis manifester pacifiquement.

La répression exercée contre les Algériens par les forces de police de Maurice Papon et qualifiée par deux historiens anglais cités par les conférenciers, en l’occurrence Neil Mac Master et Jim House comme «la répression d’Etat la plus atroce connue en Europe occidentale», a été largement abordée dans les diverses communications programmées à cette occasion.

Les participants à cette journée d’étude, dont des professeurs et des chercheurs des universités de Tlemcen et de Sidi Bel-Abbes, ont également relevé le rôle de la Fédération de France du Front de libération nationale et sa force dans la mobilisation des Algériens et l’organisation des manifestations violemment réprimées par la police parisienne. Dans sa communication, l’historien Abdelmajid Boudjella a abordé l’atrocité des crimes et la violence «inouïe» utilisée par les forces de la police française pour réprimer les Algériens sortis pacifiquement manifester contre l’instauration du couvre feu et toute la censure imposée aux medias français.

«Ce silence a été mis à nu grâce à un photographe français, Elie Kagan, au dynamisme de la Fédération de France du FLN et de certains français honnêtes qui ont réussi à informer l’opinion publique de la réalité des massacres du 17 octobre 1961», a-t-il souligné.

Dans sa communication intitulée «L’histoire inachevée d’un passé commun: le massacre des manifestants algériens entre mémoire occultée et mémoire sauvée», l’universitaire Latifa Sari-Mohamed a déclaré que le 17 octobre est un fait marquant de la Guerre de libération nationale qui a touché des milliers d’Algériens migrants, appelant à ce que cette importante page de l’histoire fasse l’objet d’ «un plus grand intérêt de la part des médias, des cinéastes et des responsables de l’éducation nationale qui devront l’intégrer dans les programmes scolaires nationaux». Pour sa part, le professeur Benkhnafou Rachid s’est basé dans sa communication : «Les harkis face aux manifestants algériens» sur des écrits et des textes des quelques épisodes et aspects terrifiants de la conduite des harkis dans les massacres du 17 octobre 1961 à Paris qui «avaient déjà commis divers crimes en Algérie».

La journée d’étude à été également marquée par la présentation d’autres communications, qui ont porté essentiellement sur le rôle des émigrés dans le mouvement nationaliste algérien et spécialement le parti politique «Etoile nord africaine» et le «Parti du peuple algérien» qui ont contribué dans la sensibilisation des travailleurs algériens, en plus d’une exposition de vieilles photographies retraçant les massacres du 17 octobre, ainsi qu’une seconde exposition la Fédération de France du FLN, son organisation, son organigramme et sa participation financière et militaire dans la révolution.