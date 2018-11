<span style='text-decoration: underline;'>Marché de fruits et légumes </span>:<br><span style='color:red;'>Une baisse des prix prévue pour fin novembre </span>

Le Directeur Général de la Régulation et de l’Organisation des activités au ministère du Commerce Saïd Bekaï, a annoncé jeudi dernier, la baisse des prix de fruits et légumes à partir de fin novembre en cours.

Le responsable a affirmé à l’agence APS, que la baisse des prix est due à une nouvelle récolte des produits de serres. Il a annoncé aussi d’autres mesures visant à rééquilibrer les marchés et à contribuer à la rationalisation des prix et éviter la spéculation (marchés de gros, marchés de détail et système de régulation).

Évoquant les raisons de la hausse des prix, M. Bekaï a affirmé que «les fruits et légumes disponibles actuellement sur le marché, sont vendus en dehors de la saison de production». Il s’agit des stocks de la précédente saison et des productions de serres. «Les spéculateurs et intermédiaires dans certaines wilayas, ont saisi la situation, ce qui a perturbé les opérations de distribution entre les marchés de gros et les marchés de détail» a-t-il indiqué.

Il a évoqué aussi, l’augmentation de la demande sur les fruits et légumes et autres produits durant la rentrée sociale par les restaurants, les cantines scolaires, les restaurants universitaires et les centres de formation.

Il a annoncé dans ce cadre, l’élaboration en cours d’une cartographie nationale des marchés de gros et marchés de détail. Cette démarche vise à garantir une meilleure organisation du marché et une meilleure maîtrise des prix des produits agricoles a-t-il indiqué, précisant que ces marchés seront dotés de cahiers de charges pour s’assurer de l’application de la loi.

Le responsable fait état aussi de la réalisation en cours de 8 marchés de gros dans plusieurs wilayas dont celui qui sera inauguré le 18 novembre Sétif, «en attendant d’apporter les dernières retouches pour le lancement du nouveau marché dans la wilaya de Aïn Defla qui jouera un rôle très important dans la traçabilité des fruits et légumes pour une meilleure maîtrise des prix».

«Ces marchés seront un espace de rassemblement des agriculteurs et des vendeurs, à condition de disposer de la carte professionnelle et du registre de commerce. Les acteurs seront également liés directement en toute transparence à travers l’établissement des factures pour les commandes» a-t-il détaillé.

M. Bekaï a annoncé par ailleurs, l’acheminement vers les marchés de 100.000 tonnes de pomme de terre ayant été stockées lors de la précédente saison. «Des cellules mises en place à cet effet en sus des brigades de contrôle, assureront le suivi de cette opération au niveau de chaque wilaya» a-t-il affirmé. Et d’ajouter «Pour ce qui est des marchés couverts de vente en détail inexploités dans plusieurs wilayas, le secteur s’employait à «recenser ces structures abandonnées depuis des années afin de les réaménager».

Le responsable a rappelé que le ministre du Commerce Saïd Djellab, a présidé mardi dernier, une réunion des directeurs du secteur et des directeurs régionaux où il a donné des orientations allant dans le sens de l’interdiction de la spéculation sur les prix.

Le CNIFA contribuera à réguler les prix du poulet

M. Bekaï a affirmé concernant la hausse des prix des viandes blanches, que le ministère avait lancé des enquêtes pour identifier les raisons à l’origine de cette hausse des prix qui ont augmenté de 14% par rapport à la même période de l’année précédente.

«Ces enquêtes ont fait ressortir, ajoute le directeur général, que la hausse des prix de poulet était due au nombre d’intermédiaires et à la mauvaise organisation du métier en général, mettant en exergue que cette situation connaîtra une amélioration palpable après la constitution du CNIFA» a-t-il indiqué.

«L’enquête a dévoilé plusieurs autres causes derrière la fluctuation des prix de la volaille, à l’instar du recours aux anciens modes d’élevage qui sont à l’origine de la perte de la volaille durant les périodes qui connaissent une baisse de la température» a-t-il fait savoir. Et d’ajouter: «Les résultats de ladite enquête, ont également pointé du doigt la hausse de prix des fourrages, notamment ceux de la volaille et le faible nombre de wilayas où cette activité est développée. La hausse de prix des viandes rouges et des poissons durant cette période de l’année, a engendré une forte demande sur les viandes blanches de la part des citoyens, ce qui a impacté l’offre et la demande et de là sur les prix».