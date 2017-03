L’incidence de la tuberculose pulmonaire est de 40,2 cas pour 100.000 habitants. Elle est de 42 cas pour 100.000 habitants pour la tuberculose extra-pulmonaire, ont indiqué des spécialistes lors d’une rencontre tenue à Oran et coïncidant avec le 24 de ce mois, «Journée internationale de la lutte contre la tuberculose».

Les intervenants ont expliqué que pour Oran et la région ouest, une baisse sensible a été enregistrée de 2013 à 2016. Mais l’autre défi qu’on doit prendre en considération, c’est le profil épidémiologique. Depuis quelques années, la tuberculose extra-pulmonaire prend le dessus. Elle est autour de 62% du nombre des cas. La tuberculose peut être occasionnée par différents germes dont le Mycobactérium tuberculosis (bacille de Koch, le plus fréquent), le Mycobacterium bovis, le Mycobacterium africanum, le Mycobacterium canetti et le Mycobacterium microti. Alors que pour la tuberculose extra pulmonaire, il s’agit de la même bactérie, mais qui cette fois-ci atteint d’autres organes dont la tuberculose osseuse qui est considérée comme la troisième manifestation de tuberculose extra pulmonaire. Elle touche essentiellement la colonne vertébrale et qui est appelée le mat de Pott, la tuberculose ganglionnaire, la méningite tuberculeuse et la tuberculose cutanée. Rappelons, que lors des entretiens au CHUO, des spécialistes du service pneumologie avaient avancé le chiffre de plus de 20.000 cas de tuberculose extra pulmonaire ayant été recensés voilà une année. Un chiffre qui peut augmenter, diront ces mêmes spécialistes si une prise en charge et une prévention ne sont appliqués. Tout comme il importe de souligner que pour la lutte contre ce fléau qui a et durant plusieurs années fait des victimes. Un réseau régional de surveillance et de suivi de la lutte contre la tuberculose a été mis en place à Oran. Ainsi, Oran pilotera la nouvelle approche dans la lutte contre la tuberculose. Celle-ci s’inscrit dans une démarche décentralisée basée sur la région. Il s’agit d’une démarche de proximité à l’effet d’offrir des prestations continues de qualité, mais aussi une approche de structure de réseau adaptée aux nouveaux enjeux pour optimiser les ressources et améliorer les performances. La tuberculose pulmonaire contagieuse, a connu un «recul significatif » à l’échelle nationale, grâce aux efforts de tout un chacun, l’Algérie s’est inscrite dans l’objectif d’élimination de cette maladie à l’horizon 2030 et ce, conformément aux objectifs de développement durable (ODD). Toutefois, il importe de rester vigilant. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, a rappelé que la région d’Afrique est la plus touchée par cette pathologie. * La tuberculose est l’une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. * En 2015, 10,4 millions de personnes ont contracté cette maladie et 1,8 million en sont mortes (dont 0,4 million ayant aussi le VIH). Plus de 95% des décès dus à la tuberculose, surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. * Six pays totalisent 60% des cas, avec l’Inde en tête, suivie de l’Indonésie, de la Chine, du Nigéria, du Pakistan et de l’Afrique du Sud. * En 2015, on estime que 1 million d’enfants ont développé la tuberculose et 170 000 en sont morts (à l’exclusion de ceux ayant le VIH). * La tuberculose est le premier facteur de mortalité chez les personnes VIH-positives: en 2015, 35% des décès de séropositifs ont été dus à la tuberculose.

Abdelkrim.F