<span style='text-decoration: underline;'>Gendarmerie nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Une bande de voleurs de bétail appréhendée au niveau des wilayas du centre</span>

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Dekakna à Douera (wilaya d’Alger), a arrêté dimanche, une bande de 3 individus âgés entre 30 et 40 ans, spécialisée dans le vol de bétail sous la menace d’armes blanches au niveau des wilayas du centre, indique lundi le groupement territorial de la GN d’Alger dans un communiqué. «Ces malfaiteurs au nombre de trois étaient spécialisés dans le vol de bétail sous la menace d’armes blanches au niveau des wilayas du centre (Alger, Blida et Bouira), où ils ont été arrêtés dimanche suite à des appels parvenus au numéro vert 10 55 de la Gendarmerie nationale», précise le communiqué. Poursuivis pour constitution d’association de malfaiteur et vol sous la menace, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la république près le tribunal de Koléa.