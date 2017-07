<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Une bande spécialisée dans le vol de voitures démantelée</span>

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont mis hors d’état de nuire une bande spécialisée dans le vol de véhicules et saisi 76 clés, des plaques d’immatriculation et du matériel utilisé dans ces méfaits, a-t-on appris mercredi du chef de la cellule de communication par intérim de ce corps sécuritaire.

Le divisionnaire de police Belbachir Abdelouahab a indiqué, lors d’un point de presse, qu’agissant sur informations, les éléments de lutte contre le vol et le trafic de voitures de la Police judiciaire (PJ) sont parvenus à arrêter les deux membres de la bande et saisir les matériels utilisés dans leur forfait. Le premier inculpé avait pour mission de voler les véhicules en trafiquant leurs mémoires électroniques et de les dissimuler dans un parking à l’Est d’Oran. Le second complice avait pour tâches de sécuriser la route et de revendre le véhicule volé hors wilaya ou, à défaut, le désosser pour le revendre en pièces détachées.

Suite à la perquisition des domiciles des inculpés, les matériels utilisés dans les forfaits ont été découverts soit 76 clés codées ou non codées, des plaques d’immatriculation, une mémoire électronique et autres matériels. Les deux mis en cause seraient à l’origine du vol de plusieurs véhicules dans la wilaya d’Oran. Une procédure judiciaire a été engagée contre les inculpés, a-t-on indiqué de même source. Dans une autre affaire, les services de la 1ère sûreté urbaine de la wilaya d’Oran ont appréhendé un escroc qui sévissait dans plusieurs wilayas dans l’Ouest. Selon le divisionnaire de police Belbachir Abdelouahab, l’escroc utilisait plusieurs stratagèmes pour soutirer de l’argent ou des bijoux de femmes âgées qu’il parvenait à duper en invoquant une fausse histoire d’opération chirurgicale coûteuse qu’il doit subir. Une fois son forfait accompli, il disparaîtra dans la nature. Rien que dans la wilaya d’Oran, six femmes ont été escroquées pour un montant global en argent et en bijoux de l’ordre de 850.000 DA. Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause a également fait des victimes dans les wilayas de Relizane, Chlef et Mascara. Des procédures judiciaires ont été engagées contre lui, a-t-on précisé de même source.