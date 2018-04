<span style='text-decoration: underline;'>Gymnastique /Stage national de formation d’entraîneurs d’aérobic sportive - Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Une bonne initiative de la ligue oranaise de gymnastique</span>

Sur une initiative de la ligue oranaise de gymnastique et de la DTW Souad Baraka, la fédération algérienne de gymnastique, a organisé durant trois jours, à la salle spécialisée de Hai Sabbah, un stage national de formation à l’intention d’entraîneurs dans la spécialité gymnastique aérobic.

En effet, ce stage initié par la ligue oranaise de gymnastique et par la DTW de la LOG Souad Baraka, a concerné 39 stagiaires dames et messieurs venus représenter les clubs des wilayas de Ouargla, Sidi Bel Abbes, Témouchent, Médéa, Tizi-Ouzou, Alger et Ain Defla. L’encadrement a été confié à Zerok Khadija, la présidente du comité technique de gymnastique aérobic à la FAG et aussi présidente du comité technique au niveau africain (UAG). Une fin expérimentée qui occupe également le même poste au niveau arabe, de même qu’elle est aussi juge international et experte à la fédération internationale de gymnastique. Le but de ce stage est de développer ce sport au niveau de l’ouest et pour le représenter à tous les niveaux, à savoir du régional aux jeux mondiaux. Les stagiaires avaient au menu un programme consistant. La première journée a été basée sur les généralités des disciplines, la structure de la musique, le Warm up et sur l’artistique. Au cours de la deuxième journée, on a étudié l’aérodance, la construction chorégraphique, les différents styles et la réalisation d’un enchainement. Enfin, durant la matinée de la troisième journée, on a insisté sur l’aérostep et l’après-midi a été réservée à l’examen et à la clôture du stage. Les stagiaires seront sanctionnés par un diplôme qui sera établi par la FAG et reconnu par l’UAG. On notera que Zerok Khadija, a été épaulée dans sa tâche, notamment pour les cours pratiques, par l’international Medioni Sourour, une spécialiste en trio et par équipe, médaillée aux championnats d’Afrique en 2016 et aux derniers jeux africains. Le moins que l’on puisse dire, il y a une volonté énorme au niveau de la ligue d’Oran pour le développement de cette discipline dans toutes ses formes et styles. On peut dire, que la discipline est aujourd’hui entre de bonnes mains et promue à un avenir radieux, grâce au président de la LOG Haddad Ahmed, qui connaît bien la discipline et à Souad Baraka Karima une ancienne internationale aujourd’hui DTW et chef d’unité de la nouvelle salle spécialisée de gymnastique de Hai Sabbah.

B.Sadek