<span style='text-decoration: underline;'>En amical | MCO 3 - IRBEK 1 </span>:<br><span style='color:red;'>Une bonne revue d’effectif</span>

Pour mieux préparer leur prochain match important en championnat, de samedi prochain, face au Paradou AC, à domicile, les rouges et blanc d’El Hamri, ont livré mardi passé, une joute amicale, sur la pelouse de Zabana, face à l’IRB El Kerma.

En présence des nouvelles recrues, alignées par Bououkaz, le MCO n’a pas trouvé de difficultés, face aux jeunes d’El Kerma, en s’imposant aisément, sur un score de trois buts à zéro. Des buts inscrits par la nouvelle recrue, Mansouri et Toumi en première période, puis par le jeune espoir Mimoun, à 10’ de la fin du match. le technicien Hamraoui a profité amplement de ce match amical, pour effectuer une revue d’effectif et se fixer, sur la forme de chaque élément, afin de voir à l’œuvre les nouveaux, qui ont renforcé l’équipe, en ce mercato d’hiver. Il est aussi à signaler, le retour à la compétition de Heriet, après avoir été écarté des terrains pour blessure, depuis plus d’un mois. Cette rencontre s’est déroulée, en présence du public, alors que les précédents matchs de préparation du MCO, se sont disputés à huis clos. En tout cas, les supporters et les présents ont eu l’occasion, de voir les nouveaux et sont satisfaits de leur prestation. Bououkaz a aligné en première période, Natèche, Helaïmia, Lakhdari, Abdat, Sebbah, Gharbi, Ferrahi, Aouad, Chibane, Mansouri et Toumi. En seconde partie du match, Della Krachaï, Blaha, Mimoun, Abdat, Bendjeloul, Heriat, Gaïd, Guertil, Saïd, Belal et Tiaïba. Enfin, on notera l’absence à ce match de Bentiba, de même que Boudoumi, (convalescents), et qui ne sont pas concernés par le match contre le PAC, de samedi prochain.

B.Sadek