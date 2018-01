<span style='text-decoration: underline;'>Stages de secourisme au profit des cadres du sport, initié par la DJSL Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Une bonne volonté à perpétuer</span>

La maison de jeunes Maoued Ahmed d’Oran a abrité lundi passé, un stage intéressant de secourisme, organisé pour la première fois, à l’intention des cadres, relevant de la jeunesse et des sports, ainsi qu’aux entraineurs de différentes disciplines, pour les initier aux premiers secours d’urgence, en cas d’accidents, qui peuvent survenir au cours d’une compétition, notamment traumatique et réanimation cardiaque et respiratoire.

En effet, ce stage est organisé, par la cellule de la DJSL, d’inspection, réflexion, orientation et formation, (CIROF), en coordination avec le club des scientifiques et médecins algériens, (CSMA), conformément à l’accord conclu, entre la CIROF et le CSMA, au mois de septembre 2017. Cette bonne initiative suscite un grand intérêt, de la part de tous les stagiaires, qui ont répondu en masse à l’appel. Les 256 stagiaires concernés par ces journées d’études, sont repartis en six groupes, selon les disciplines. Les thèmes retenus sont le secourisme, avec un aperçu par démonstration de réanimation cardio-respiratoire, animée par le spécialiste en médecine d’urgence, le docteur Abed Med Khouidmi, ainsi qu’une autre de traumatologie, animée par le traumatologue, le docteur Laskari Salaheddine. Deux médecins du club des scientifiques et des médecins algériens, (CSMA). Ainsi, après le premier stage, qui a concerné les cadres de la boxe et du football, qui s’est déroulé la semaine passée, cette fois-ci, c’est au tour de l’athlétisme et de la voile. Les quatre prochains stages concerneront le handball, le judo, puis le cyclisme, le rugby, l’haltérophilie, le basketball, le volleyball, la gymnastique, la natation et bien d’autres spécialités, comme le tennis ou l’escrime.