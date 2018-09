<span style='text-decoration: underline;'>L’ancien joueur de l’ASMO Hamid Lefdjah honoré</span>:<br><span style='color:red;'>Une bonne volonté contre l’oubli</span>

Le groupe des supporters de l’ASMO, à sa tête Houari Blaha, ainsi que d’anciens joueurs et dirigeants de clubs, ont honoré l’ancien joueur de l’ASMO et de l’équipe nationale, qui n’est autre que Hamid Lefdjah, de retour de France, où il vit actuellement.

Le rendez-vous a été donné au bureau du président du RCO Fouad Bouhaidjra sise à son domicile à cité petit, pour abriter l’événement, qui a regroupé du beau monde, dont des supporters de l’ASMO. Les initiateurs de cette belle initiative poursuivent leur bonne volonté, après avoir déjà honoré d’anciens joueurs et d’anciens dirigeants, dont certains à titre posthume, qui sont malades ou dans le besoin. Ont répondu à l’invitation de Blaha Houari, entre autres, des responsables du RCGO du RCO, des anciens joueurs, à l’image de Guemri Redouane, Tasfaout Hamida, Zine Kheloufi, Meguenni Fayçal, des anciens supporters, dont Kahloul Hamid et Belhadj Bouabdallah, ainsi que d’entraineurs, entre autres, le coach d’El Kerma Necheniche. Bien sur on notera aussi, la présence de sympathisants du club de Medina Jadida, qui vouent un grand respect à l’homme. Cette bonne initiative a été rehaussée, par la présence du professeur Bouhaidjra, un fervent du club de Medina Jadida. Hamid Lefdjah a fait ses débuts à l’école de l’ENAVA, puis à l’ASMO, sous la férule de l’entraineur, Belayachi, qui l’a reconverti en centre avant, un poste où il a étalé toutes ses classes et ses prouesses, et n’a pas cessé d’être sous les feux de la rampe. Il intègre la sélection national « espoirs » au temps de Madjer, et de bien d’autres stars. Considéré comme l’un des meilleurs éléments de l’ASMO, il effectue un de ses grands matchs avec l’ASMO, lors de la finale de la coupe d’Algérie, en 1983 face au MCA, au stade du 5 juillet, où il a eu honneur de rétablir l’équilibre, à la fin du temps réglementaire. Tasfaout Hmida, l’autre star d’El Djemia de cette époque, a aussi éclaté ce jour là, avec à son actif deux buts inscrits. International et élément important de l’équipe asémiste, Lefdjah n’a pas été épargné par des blessures et n’a pu poursuivre sa carrière, comme il le voulait. Il quitte le pays et s’installe en France. Sa venue à Oran chez sa famille, n’est pas passée inaperçue, c’est la raison pour laquelle, cette réception lui a été offerte. Prenant la parole, l’initiateur de cette volonté, en l’occurrence Blaha Houari, s’est adressé aux présents pour tracer le passé de Lefdjah et pour évoquer sa personnalité. Par la suite tour à tour, des anciens joueurs se sont exprimés dont Tasfaout Hamida, avec lequel il a partagé des joies et des peines : « C’est un joueur exceptionnel. On a joué ensemble pas mal de temps. Il était timide gentil et aimé de tous. On a eu l’occasion de jouer ensemble la fameuse finale de la coupe d’Algérie face au MCA en 1983, où il s’est éclaté. Je n’ai pas hésité un seul instant, pour venir le voir et on a partagé ensemble, bien des souvenirs, » Dira Tasfaout Hamida. Ému, Lefdjah, n’a pas trouvé les mots pour remercier les organisateurs de cette bonne initiative. Par la suite, on a procédé à une cérémonie honorifique, de remise de cadeaux, qui s’est déroulée dans une bonne ambiance. Cette visite s’acheva autour d’une immense tarte, que les convives ont partagé et qui a été suivie, par une photo de famille souvenir.

B. Sadek