<span style='text-decoration: underline;'>Opérations menées à Tizi-Ouzou, Chlef et Constantine</span> :<br><span style='color:red;'>Une cache pour terroristes et 13 bombes de confection artisanale détruites</span>

Les services de sécurité et l’Armée nationale populaire (ANP), continuent d’enregistrer succès après succès sur le terrain de la lutte antiterroriste.

L’élimination des derniers dangereux sanguinaires, encore en activités dans les maquis, la récupération d’armes et la destruction de casemates, sont des opérations devenues au fil des jours, une activité régulière des éléments de l’armée algérienne, soutenue par les forces combinées des services de sécurité.

Dans ce sillage, le ministère de la Défense nationale ne cesse de communiquer les nombreux succès sur le terrain. Ledit département a indiqué, dans un communiqué rendu public jeudi dernier, qu’une cache pour terroristes et (13) bombes de confection artisanale, ont été détruites mercredi dernier à Tizi-Ouzou, Chlef et Constantine par les forces de l’Armée nationale populaire (ANP), tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté (4) éléments de soutien aux groupes terroristes à Annaba. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a, pour sa part, arrêté à In Guezzam/6°RM, “41 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, 21 groupes électrogènes, 15 marteaux piqueurs et divers outils d’orpaillage”. Dans le même cadre, un autre détachement de l’ANP a intercepté à Djanet/4°RM, “3 contrebandiers et saisi (3) détecteurs de métaux”, indique le MDN. En outre, des éléments des Gardes-frontières et de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen (2°RM), à El-Oued, à Djanet (4°RM) et à In Salah (6°RM), “57 immigrants clandestins de différentes nationalités”, précise la même source. D’autre part, des détachements de l’ANP ont intercepté à El-Oued (4°RM), “4 contrebandiers et saisi un (1) camion, un (1) véhicule utilitaire, 7 quintaux de tabac et 3.108 unités de différentes boissons”, tandis que des “éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont saisi une importante quantité de carburant s’élevant à 3.829 litres à Tlemcen et 1.980 unités de différentes boissons à Sidi Bel-Abbès”. Par ailleurs, “une unité des Gardes-côtes d’Oran (2°RM), a déjoué une tentative d’émigration clandestine de quatorze (14) personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale”, conclut le communiqué.

Samir Hamiche