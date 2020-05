<span style='text-decoration: underline;'>Le transport durant le couvre-feu sera assuré par les organisateurs </span>:<br><span style='color:red;'>Une campagne de don de sang pour sauver les enfants cancéreux</span>

Une campagne de don de sang pour sauver les enfants cancéreux sera organisée les 8, 9, 15 et 16 mai en cours par le réseau Maram, en collaboration avec l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) «Emir Abdelkader», appelé aussi centre anti-cancer (CAC), à la maison des orphelins de l’association Espoir et Solidarité de la cité Djamel, a-t-on appris auprès des initiateurs de cette opération de solidarité.

La particularité de cette campagne est qu’elle se tiendra en plein couvre-feu à partir de 21h00.

Le transport des bénévoles de leurs domiciles jusqu’au centre de la cité Djamel, sera assuré par les organisateurs de cette louable initiative. Les malades chroniques et en particulier les enfants cancéreux, sont en danger de mort en raison d’une pénurie sans précédent en poches de sang et en plaquettes sanguines dans les établissements hospitaliers à Oran.

La transfusion régulière de sang et de plaquettes sanguines est vitale pour les enfants atteints de leucémies et lymphomes et ceux sous traitements lourds (chimiothérapie, radiothérapie). Ces maladies cancéreuses entravent la fabrication des cellules sanguines par la moelle osseuse. Si les malades ne subissent pas une transfusion régulière de plaquettes, ils risquent des hémorragies mettant en jeu leurs pronostics vitaux. Les cris de détresse des parents et du personnel médical et paramédical se multiplient pour sauver ces petits enfants d’une mort certaine. De nombreux parents venus le plus souvent de wilayas limitrophes, n’arrivent plus à trouver des donneurs durant cette période en raison du jeûne et de la psychose provoquée par la propagation du coronavirus.

H. Maalem