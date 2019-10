<span style='text-decoration: underline;'>Angem</span>:<br><span style='color:red;'>Une campagne de sensibilisation  au profit des détenusFethi Mohamed</span>

L’antenne de l’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit à Oran (ANGEM) a organisé une campagne de sensibilisation au profit de 35 détenus de l’établissement pénitencier d’Oran dans le cadre de l’insertion sociale à des dispositifs d’aide à l’emploi, notamment l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) signataire d’une convention avec l’administration pénitentiaire dans ce domaine.

Lors de cette campagne, le chargé de communication de l’Angem qui était accompagné d’un représentant de l’Ansej et l’agence de développement social (ADS) a donné toutes les explications nécessaires concernant les différentes formules de l’Angem, notamment, les crédits pour l’achat des matières premières, il s’agit d’un prêt sans intérêt, dont le coût ne dépasse pas 100.000 DA, celui-ci peut atteindre 250.000 DA au niveau des wilayas du Sud et est remboursable entre 24 et 36 mois, ainsi que les projets dont le coût qui ne dépasse pas 1 million de DA, Financement Triangulaire (ANGEM – Banque – Promoteur) au titre de la création d’activité par l’acquisition de petits matériels et matières premières.

Le financement se présente comme un prêt bancaire de 70%, bonifié à 100%, un prêt ANGEM non rémunéré de 29% ainsi qu’un apport personnel de 1%. Les délais de remboursement peuvent aller jusqu’à 8 années avec un différé de trois (3) années pour le remboursement du crédit bancaire. Le porteur du projet bénéficie également de plusieurs avantages fiscaux comme une exonération totale de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés pendant une période de trois (3) années, Une exonération de la taxe foncière sur les constructions servant aux activités exercées, pour une durée de trois (3) ans. Les actes portant constitution de sociétés créées par les promoteurs sont exonérés de tous droits d’enregistrement mais également un abattement d’impôt sur le revenu global ou l’impôt sur les bénéfices des sociétés, ainsi que sur la taxe sur l’activité professionnelle, dus à l’issue de la période des exonérations, pendant les trois premières années d’imposition. Notons que le micro-crédit est un outil de lutte contre la précarité, il a permis à des démunis d’accéder à des conditions de vie améliorées en créant leur propre activité génératrice de revenus.

Mais également de jouer un rôle important dans la lutte contre le chômage dans les zones urbaines et rurales en favorisant l’auto-emploi, le travail à domicile et les activités artisanales et de métiers, en particulier chez la population féminine.