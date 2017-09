<span style='text-decoration: underline;'>CNAS </span>:<br><span style='color:red;'>Une campagne de sensibilisation au profit des nouveaux étudiants des universités d’Oran</span>

La Caisse nationale de assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) d’Oran a organisé une campagne de sensibilisation au profit des étudiants sous le slogan : «Le droit de l’étudiant à la sécurité sociale» afin de les inviter à s’affilier durant leur parcours universitaire, a-t-on appris jeudi de cette structure.

Devant prendre fin jeudi, cette campagne, initiée sous le patronage du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a drainé au niveau des bureaux CNAS, installés dans les trois universités d’Oran, un grand nombre de nouveaux étudiants, qui «se sont présentés pour avoir des informations concernant l’affiliation à la CNAS», a-t-on souligné de même source.

Cette opération vise, notamment, à accompagner et à informer les nouveaux étudiants sur les modalités d’adhésion à cet organisme, leurs droits en matière de sécurité sociale prévus par la réglementation en vigueur. Des encadreurs employés de la Caisse étaient présents sur place pour assurer un contact direct avec les étudiants et leur donner un maximum d’explications concernant les avantages qui leurs sont octroyés, comme les risques couverts par la CNAS notamment en cas de maladies chroniques, le dossier à fournir pour avoir la carte «Chifa» ainsi que les procédures permettant d’avoir la qualité d’assuré social. Des affiches et autres dépliants ont également été mis à la disposition des étudiants leur permettant d’en savoir davantage sur leurs droits et leurs obligations en matière de sécurité sociale, a-t-on souligné.