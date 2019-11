<span style='text-decoration: underline;'>Protection civile</span>:<br><span style='color:red;'>Une campagne de sensibilisation aux risques d’asphyxie au monoxyde de carbone</span>

La direction de la protection civile de la wilaya d’Alger organisera, à partir de dimanche à Alger, des journées de sensibilisation aux moyens de prévention des risques d’asphyxie au monoxyde de carbone (CO), qui s’étaleront du 24 novembre au 12 février 2019, a-t-on appris vendredi auprès d’un responsable de ce corps.

Dans une déclaration à l’APS, le lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de l’information auprès de ces services a indiqué que ces journées de sensibilisation, qui coïncident avec la saison hivernale, ont pour objectif de sensibiliser les citoyens aux dangers de l’asphyxie au monoxyde de carbone pour réduire les accidents et éviter les pertes humaines. L’objectif de ces campagnes de sensibilisation consiste à donner une image claire et simplifiée sur les éventuels risques du monoxyde de carbone sur la vie du citoyen, si les conditions et les instructions ne sont pas respectées, à travers des images et des dépliants, selon le responsable.

Ces journées de sensibilisation qui seront lancées, dimanche prochain, à partir du centre de formation professionnelle d’El Harrach sillonnera jusqu’à la mi-février plusieurs établissements scolaires, centres de formation et places publiques des différentes communes de la capitale, à l’instar de l’école primaire Malek Maouche près de la station de Métro de Bachdjerrah, l’école primaire Sidi Abdallah de Zéralda et le centre de formation professionnelle de Staoueli.

D’autre part, le programme des journées de sensibilisation englobera également les centres de formation professionnelle des communes de Birtouta, de Reghaïa et Hussein Dey, les écoles primaires des cités du Colonel Athmane (Birtouta) et de l’AADL El Kerrouche (Reghaïa) et l’école El Mirage (Alger centre) ainsi que l’institut des travaux publics de Kouba.

La clôture de cet évènement est prévue à la Gare routière du Caroubier (Hussein Dey).

Selon le même responsable, l’accent sera mis durant ces journées de sensibilisation sur les cités et les nouvelles agglomérations ayant bénéficié des opérations de relogement dans le cadre du programme de la wilaya et ce en coordination avec plusieurs partenaires à l’image des directions de distribution de gaz et d’électricité d’Alger (SDA), de la santé et du commerce d’Alger.

La plupart des cas d’asphyxie au monoxyde de carbone est due à la non-conformité de certains appareils de chauffage aux normes de sécurité, aux dysfonctionnements dans l’installation et la maintenance des équipements de chauffage, à la mauvaise fermeture des robinets et des vannes du gaz ainsi qu’à des défauts dans le dispositif de sécurité de certains appareils utilisés, outre l’absence d’aération.