<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Une campagne de volontariat pour le nettoiement des cimetières de Misserghin</span>

Une vaste campagne de volontariat pour le nettoiement des cimetières de la commune de Misserghin sera entamée aujourd’hui (jeudi 3 mai), dans la nécropole de Haï Rabah à l’appel de cette collectivité locale et avec la participation du mouvement associatif a-t-on appris de sources bien informées.

Cette campagne concerne la collecte des déchets constitués notamment de bouteilles en plastique, sachets, cartons et le désherbage. L’opération se poursuivra dimanche prochain dans le cimetière de Haï Louz, ajoutent les mêmes sources. De nombreux cimetières de la wilaya, se trouvent à l’abandon par manque de moyens humains et matériels affectés par les services concernés par l’entretien de ces nécropoles. Outre l’état de dégradation, certains cimetières chrétiens et musulmans, sont profanés en plein jour.

Aucun respect n’est réservé par les vivants aux morts. Des tombes en ruine, des passages non dégagés, des herbes sauvages partout, inexistence de registre et de plans d’organisations des sépultures etc. L’état lamentable de ces cimetières en choque plus d’un. L’exemple le plus éloquent, est le cimetière chrétien Tamasouhet d’Oran. Des centaines de milliers d’euros avaient été dépensées de 2008 à 2010 pour finalement transférer plusieurs hectares de ce cimetière, d’une paisible nécropole en une décharge sauvage en plein tissu urbain. Depuis l’achèvement du chantier de regroupement des sépultures chrétiennes mené par le Consulat Général de France à Oran en partenariat avec des associations françaises, l’assiette de terrain «récupérée», qui représente près de la moitié de la superficie de cette plus grande nécropole civile chrétienne en Algérie, a trouvé une nouvelle vocation.

Les tombes chrétiennes ont laissé place aux ordures et autres déblais déversés en plein jour et en toute impunité par des camions et autres fourgons. On trouve ici de tout: ordures domestiques, déchets industriels, déblais et autres débarras, troncs d’arbres et autres vestiges des opérations d’élagage des arbres etc.