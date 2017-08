<span style='text-decoration: underline;'>Institut technologique de la pêche marine</span>:<br><span style='color:red;'>Une campagne d’information sur les spécialités existantes</span>

Dans le cadre des préparatifs de la rentrée 2017-2018, les services de la Direction de l’institut technologique de la pêche marine de la wilaya d’Oran, organisent une campagne d’information et de sensibilisation sur les spécialités existantes et les nouveautés concernant les formations que propose ledit institut.

A cet effet, tous les moyens ont été déployés pour le bon déroulement de cette manifestation. Des dépliants d’information sur les branches existantes et les conditions d’inscription et la durée des formations, sont distribués aux jeunes.

Le but de cette action est surtout de faire connaître le dispositif dudit institut et la diversité des spécialités offertes pour permettre aux stagiaires intéressés, d’avoir largement le choix de s’inscrire dans la branche qui les intéresse le plus, de décrocher un métier pour essayer de lutter contre le chômage dans la société.

Cette action est au profit des jeunes, afin qu’ils puissent connaître le mode et le programme qu’applique ledit institut pour cette rentrée, notamment pour attirer le plus de jeunes à s’intéresser à ce secteur de la formation en pêche marine.

Dans le même cadre, il a été signalé qu’une équipe constituée d’enseignants, de conseillers pédagogiques, de techniciens, sont sur place tout au long de cette campagne pour répondre aux questions des jeunes intéressés par les formations que propose l’institut technologique de la pêche marine de la wilaya d’Oran en leur donnant des explications, en les orientant et pour leur faire connaître encore plus les branches existantes et le programme des formations dispensé au niveau dudit institut.

Bekhaouda Samira